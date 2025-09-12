Baltijas balss logotype
Pasažieru vilciens перевёз на 12% больше пассажиров за восемь месяцев

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Pasažieru vilciens перевёз на 12% больше пассажиров за восемь месяцев
ФОТО: LETA

Pasažieru vilciens (PV) за восемь месяцев этого года перевёз в общей сложности 14,2 миллиона пассажиров, что на 12% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили в компании агентству LETA.

В компании отмечают, что на электрифицированных железнодорожных линиях, где перевозки обеспечиваются новыми электропоездами, количество пассажиров продолжает расти.

Наибольший рост числа перевезённых пассажиров на электрифицированных линиях за восемь месяцев этого года наблюдался в направлении Скулте — на 17% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время больше всего пассажиров — почти 5,2 миллиона — было перевезено в направлении Тукумса, что на 12% больше, чем годом ранее.

Также в направлениях Айзкраукле и Елгавы за восемь месяцев число пассажиров выросло на 12% по сравнению с прошлым годом.

На неэлектрифицированных железнодорожных линиях за восемь месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом 2024 года, пассажиропоток увеличился на 14% в направлении Сигулды. При этом в августе впервые за один месяц число перевезённых пассажиров превысило 100 тысяч.

В направлении Даугавпилса за восемь месяцев было перевезено более полумиллиона пассажиров, что на 7% больше, чем годом ранее. Причём именно в августе здесь наблюдался самый быстрый рост за год — 12%.

Одновременно в компании подчёркивают, что на маршруте Лугажи–Валга, где с февраля несколько рейсов согласованы с дальнейшими поездками на Таллин, рост спроса фиксируется уже семь месяцев подряд. С начала года пассажиропоток удвоился.

Пунктуальность поездов, то есть показатель выполнения рейсов в соответствии с графиком движения, в августе 2025 года составила 98,6%, сообщили в PV.

Компания также отмечает, что на железнодорожных маршрутах постепенно внедряется интервальное расписание — поезда будут ходить с равными интервалами, например каждые 15 или 30 минут. Параллельно ведётся модернизация пассажирской инфраструктуры — VAS «Latvijas dzelzceļš» реконструирует пассажирские платформы.

Восемь месяцев прошлого года PV перевёз 12,7 миллиона пассажиров.

Ранее сообщалось, что в 2024 году по железной дороге в Латвии было перевезено в общей сложности 19,445 миллиона пассажиров, что на 13,5% больше, чем в 2023 году, а также на 5,3% больше, чем до пандемии, в 2019 году.

Кроме того, известно, что в середине декабря 2023 года PV начал перевозку пассажиров электропоездами чешской компании «Škoda Vagonka». До этого поезда долгое время тестировались и испытывались на инфраструктуре «Latvijas dzelzceļš». Несмотря на это, в декабре 2023-го и январе 2024-го новые поезда регулярно сталкивались с разными неисправностями.

Компания PV была создана в 2001 году путём выделения внутренних пассажирских перевозок из функций «Latvijas dzelzceļš». Ранее PV на 100% принадлежала «Latvijas dzelzceļš», однако в октябре 2008 года была преобразована в государственное предприятие.

Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    12-го сентября

    … неужели, настолько много русских и белорусов в LV въехалo?

    1
    1

