Вот и осень: в Латвию вернулась холодная дождливая погода

На следующей неделе в Латвии часто будут идти дожди и постепенно понижаться температура воздуха, прогнозируют синоптики.

Погоду будут определять циклоны с Атлантики, поэтому ожидается характерное для осени распределение осадков: меньше дождей прогнозируется в Латгалии и на востоке Видземе, а наиболее частые и сильные дожди будут идти в Курземе и на западе Видземе. Дождь возможен каждый день. Иногда будет дуть порывистый ветер, особенно на побережье.

В конце этой недели еще ожидается достаточно теплая погода: ночью температура воздуха будет понижаться до +11...+16 градусов, днем - повышаться до +18...+23 градусов. Ветер - южный, юго-восточный от слабого до умеренного. Ожидается частично облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в Курземе также прогнозируются сильные дожди и грозы.

Из-за густой облачности температура воздуха по ночам на следующей неделе в основном сохранится выше +10 градусов, лишь в конце недели может опуститься ниже этой отметки. Максимальная температура в первой половине недели местами еще может достигать +20 градусов, но в основном днем будет не теплее +13...+18 градусов.