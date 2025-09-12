Сокращения государственного бюджета уже стали притчей во языцех, такого не было года с 2009. Однако и в теперешней, кризисно-предвоенной, ситуации, власти находят средства для символических объектов.

Так, на нужды Лестенского мемориального ансамбля затребовано 1 214 516 евро, из коих 525 000 евро государственных средств, 544 516 евро из бюджета местного самоуправления, и 145 000 евро – пожертвования.

Место паломничества патриотов

Истоки создания мемориального ансамбля скрываются еще в далеком 1997 году, когда пожилые ветераны Латышского легиона Ваффен СС – Эдгарс Скрейя и Николайс Романовскис, начали процесс перезахоронения бренных останков 1300 убитых в боях с Советской армией. Активно участвовали эмигрантская организация легионеров Daugavas Vanagi, Латвийское общество национальных солдат, Лестенская волость.

Последняя, в ходе административных реформ, была благополучно ликвидирована как отдельная территориальная единица – а кладбище с 2000 захороненными на нем воинами (на стене выгравированы имена 11 000), осталось. В 2003 году открыли комплекс, архитектурным ядром коего служит фигура «Матери Латвии», высотой 6 м.

В начале XXI века Лестене являлось местом паломничества преимущественно национал-патриотических политиков. Теперь же оно официально взято под патронаж Министерства обороны во главе с «прогрессивным» Андрисом Спрудсом.

В документе, о присвоении финансирования, отмечается: «Намеченный проект строительства музея предусматривает создать новую экспозицию, которая рассказывает о событиях Второй Мировой войны в Латвии – Курземской крепости и Лестене, которые дополнит бункер, создав представление о жизни латышских солдат в условиях войны».

Понимание, основанное на фактах

«Министерство обороны считает, что растущий Лестенский музей будет значимым держателем свидетельств военно-политической истории Латвии», - отмечается в документе. Содействие ему окажет Военный музей (также структура Министерства обороны). Непосредственно в 2025 году будет выделено 250 000 евро из средств налогоплательщиков, для проведения общестроительных работ, внутренних и внешних инженерных сетей, и благоустройства местности.

Между прочим, в прошлом году Сейм принял особый Закон о месте памяти Второй Мировой войны в Лестене, целью коего является «укреплять историческую память общества и способствовать пониманию, основанному на фактах…» А таковые заключаются в том, что «государства-оккупанты Советский Союз и Германия противоправно забирали жителей Латвии в свои военные формирования».