Заходи к нам в бункер: мемориал легионерам СС перестроят за средства госбюджета ЛР

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Заходи к нам в бункер: мемориал легионерам СС перестроят за средства госбюджета ЛР
ФОТО: LETA

Сокращения государственного бюджета уже стали притчей во языцех, такого не было года с 2009. Однако и в теперешней, кризисно-предвоенной, ситуации, власти находят средства для символических объектов.

Так, на нужды Лестенского мемориального ансамбля затребовано 1 214 516 евро, из коих 525 000 евро государственных средств, 544 516 евро из бюджета местного самоуправления, и 145 000 евро – пожертвования.

Место паломничества патриотов

Истоки создания мемориального ансамбля скрываются еще в далеком 1997 году, когда пожилые ветераны Латышского легиона Ваффен СС – Эдгарс Скрейя и Николайс Романовскис, начали процесс перезахоронения бренных останков 1300 убитых в боях с Советской армией. Активно участвовали эмигрантская организация легионеров Daugavas Vanagi, Латвийское общество национальных солдат, Лестенская волость.

Последняя, в ходе административных реформ, была благополучно ликвидирована как отдельная территориальная единица – а кладбище с 2000 захороненными на нем воинами (на стене выгравированы имена 11 000), осталось. В 2003 году открыли комплекс, архитектурным ядром коего служит фигура «Матери Латвии», высотой 6 м.

В начале XXI века Лестене являлось местом паломничества преимущественно национал-патриотических политиков. Теперь же оно официально взято под патронаж Министерства обороны во главе с «прогрессивным» Андрисом Спрудсом.

В документе, о присвоении финансирования, отмечается: «Намеченный проект строительства музея предусматривает создать новую экспозицию, которая рассказывает о событиях Второй Мировой войны в Латвии – Курземской крепости и Лестене, которые дополнит бункер, создав представление о жизни латышских солдат в условиях войны».

Понимание, основанное на фактах

«Министерство обороны считает, что растущий Лестенский музей будет значимым держателем свидетельств военно-политической истории Латвии», - отмечается в документе. Содействие ему окажет Военный музей (также структура Министерства обороны). Непосредственно в 2025 году будет выделено 250 000 евро из средств налогоплательщиков, для проведения общестроительных работ, внутренних и внешних инженерных сетей, и благоустройства местности.

Между прочим, в прошлом году Сейм принял особый Закон о месте памяти Второй Мировой войны в Лестене, целью коего является «укреплять историческую память общества и способствовать пониманию, основанному на фактах…» А таковые заключаются в том, что «государства-оккупанты Советский Союз и Германия противоправно забирали жителей Латвии в свои военные формирования».

  • Мп
    Мимо проходил
    12-го сентября

    Народный сбор на покупку взрывчатки для сноса этого "мэмориала", я так понимаю, обьявлять нельзя - посчитают преступлением. Жаль - было бы наглядное доказательство, что среди самих латышей поклонников СС ничтожно мало.

    14
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    12-го сентября

    Уже можно кричать Хайль Гитлер или немного подождать?

    54
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Тото Кутунио
    12-го сентября

    Пока ещё не комильфо. В евросовочке. Требуется пиджачишко и умные морды. Вроде как хочется приобщится. Вот как прпадёт он, то не обессудьте. Быстро человеченой захрустят, озираясь воровато. Опыт людоедства у этих аборигенов довольно большой, тех, кому с национальным черепом не посчастливило родится.

    18
    2
  • П
    Процион
    12-го сентября

    СС (SS — Schutzstaffel) приговором Нюрнбергского трибунала была признана преступной. Этот приговор не отменён, то есть, имеет силу и сегодня.

    84
    3
  • JB
    Janis Berzin
    12-го сентября

    Памятники нацистским пособникам - дело нужное для госпропаганды. С большевизмом боролись и жизненное пространство освобождали для настоящих арийцев - одним словом герои!

    52
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го сентября

    Очередное подтверждение правоты России. Дальше только фашизм!

    94
    2
  • lo gos
    lo gos
    12-го сентября

    Позорные слуги не нашли в себе мужества признать поражение в войне, им лишь повезло, что их не уничтожили в лагерях

    94
    3
  • A
    Aleks
    12-го сентября

    А как обществу евреев Латвии это нравится,ведь СС уничтожали их во время войны или дали 40 млн евро и СС теперь друзья и побратимы? Да,Сухаренко?

    85
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    12-го сентября

    Если возражений нет, то 40 лимонов тоже деньги, это лучше, чем совсем ничего!

    3
    6
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Aleks
    12-го сентября

    Нормально. Левитс сам вполне может придти и зигануть.

    43
    1
Читать все комментарии

