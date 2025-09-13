Ветеран флота, электромеханик Олег Леонидович КРЫНКИН более тридцати лет работал в море. Трудился и на рыболовных, и на транспортных судах, бывал в различных точках мирового океана.

Вскоре после завершения Карибского кризиса на среднем рыболовном траулере рефрижераторного (СРТР) типа Олег Крынкин прибыл на Кубу. Об этом и рассказывает морской волк.

— Командовал нашим СРТР опытный капитан Анатолий Сергеевич Яхонтов. Из Риги мы вышли 25 декабря 1962 года, температура была минус 25. Заходили в Гавану 19 января 1963-го, там нас встретили 19 градусов тепла и мелкий дождь.

Олег Крынкин.

С февраля мы принялись ловить рыбу, пересыпать ее льдом и сдавать кубинцам. Республика Куба, хоть и на острове, своего рыболовного флота не имела. Наш район промысла был на юге банки Джорджес, туда — трое суток хода, назад — пять. Рыба ловилась хорошо. В основном — морской лещ. Мы показывали кубинцам как ее готовить, как коптить.

Филе из Канады

Кубинцы привыкли, что уже готовое филе им поставляли из Канады. К примеру — картинка тех лет: идешь по улице Гаваны, стоит тележка, снабженная газовым баллоном, горелкой и оборудованная котлом с кипящим маслом. Над ним возвышается продавец. Подходишь, просишь порцию филе, кубинец отрезает кусок и погружает в бурлящее масло. Три минуты — и готовое блюдо перед тобой на тарелке. Продавец режет зеленые помидоры, приправу, и протягивает тебе: пожалуйста, ешь.

Кроме нашего СРТР на промысле работали калининградцы, таллинцы, клайпедчане. И каждый экипаж стремился поскорее пришвартоваться в Гаване.

Однажды один калининградец из-за спешки застрял на целый месяц в порту. В придачу — он чуть не вывел из строя и наше судно.

Подвела спешка

В тот день мы пришли в порт к вечеру. Пришвартовались. Поужинали.

И тут мимо крепости, в пролив врывается калининградец. Все иллюминаторы у него открыты — жара! На носу — боцман. Он докладывает расстояние до причала. В вечерней тишине его голос звучит четко:

— 150 метров… 100… 50!

Слышно, как на мостике передвигают ручку машинного телеграфа. Но судно не отзывается на команду и на скорости приближается уже не просто к причалу, а к нашей корме — мы стоим неподалеку. На мостике калининградца капитан дает команду «Полный назад!» Но СРТР не останавливается! И метит прямо в нас. Хорошо, что его рулевой догадался резко положить руль лево на борт. Тут идущий на таран траулер натолкнулся на наш кормовой продольный трос, носом сполз к причалу и уткнулся в него. И уже вскоре был пришвартован.

Все пребывали в недоумении:

— Как это? Дизель сработал, а судно не остановилось!

Время подходило к 11 вечера. Причину происшествия решили выяснить утром.

Назавтра вызвали водолазов. Оказалось, что СРТР-неудачник на подходе к берегу на большой скорости потерял винт. Видно, его сорвало из-за резкого реверса.

Найти винт не удалось — на дне там 4 метра ила. Так что наши коллеги месяц ждали новый винт, который доставили из Калининграда. СРТР прибуксировали к небольшому доку и сделали дифферент на нос. Корма поднялась и прямо над водой мастера-судоремонтники поставили траулеру новый винт.

«Окей, капитана!»

Как-то видим: по причалу Гаванского порта к нашему судну приближаются четыре больший морских командира. По форме видно, чуть ли не адмиралы: повсюду золото сверкает. Вахта заволновалась: «Надо же, никто не предупредил о таком визите!»

Но когда четверка поднялась к нам на борт, выяснилось, что это кадеты недавно открытого при помощи преподавателей из Калининграда Гаванского рыболовного училища. Они прибыли к нам на практику. Один из них был темнокожий, двое — мулаты и один — белый. В море по очереди ребята стояли на руле, выполняли различные поручения. Мулаты и белый были худенькие — в чем душа держится! Зато темнокожий — здоровяк, всем на зависть! Однажды в океане я вышел на палубу и вижу: судно выписывает повороты — то вправо идет, то влево, то опять вправо, виляет из стороны в сторону.

На таких траулерах советские моряки ловили рыбу возле Кубы.

Поднялся я в рулевую рубку, а там — никого. Сообщаю об этом капитану, он поднимается на мостик. Оказывается, кадет-рулевой захотел в туалет и без зазрения совести оставил руль. А вахтенный штурман еще раньше, видя, что в океане все спокойно, спустился к себе в каюту. Вот так наш траулер остался без присмотра — иди, куда хочешь. Тогда мы шли в Гавану, а у Флориды есть места, где скорость течения Гольфстрим — более четырех узлов. И практиканта, и штурмана пришлось капитану серьезно пропесочить.

Вообще же, трое из практикантов от работы не отлынивали. Выполняли поручения боцмана, штурманов. А вот с темнокожим были проблемы. Не хотелось ему работать. Когда было бортовое траление, рыбой наполняли устроенный на палубе специально огороженный карман. После этого начиналась обработка. Темнокожему поручили брать большим сачком рыбу из кармана и кидать в ящик на столе. Из этого ящика рыба по брезентовому рукаву подается в трюм, где дробится лед, и моряки пересыпают им рыбу и укладывают в ящики. Каждый — 80 килограммов.

Чтобы всем работалось веселее, радист включал на палубу джазовую музыку. Темнокожий работал так: один сачок рыбы в ящик забросит, затем швыряет сачок на палубу — и танцует! Забывает обо всем и изящно подчеркивает всем своим мощным телом ритмы джаза. Только капитан мог вывести практиканта из этого состояния. Анатолий Сергеевич командовал:

— Кадет, работать!

Курсант с грустью поднимал сачок со словами:

— О кей, капитана!

“До чего же пикантно кабаре «Тропикана»!”

За снабжением и за продуктами мы заходили в канадский порт Галифакс. Там же отоваривались.

Однажды наши тралмастер, 2-й помощник и рыбмастер накупили в Канаде много пачек сигарет Philip Moris и Marlboro. В Гаване одна пачка — стоила 5 песо. Так вот, новоявленные торговцы решили продать сигареты в кубинской столице.

На выручку они решили посетить гаванское кабаре «Тропикана». В нем и сейчас даются зажигательные шоу с горячими красавицами-кубинками. Столик на четверых тогда стоил 400 песо. Один песо — равнялся 90 копейкам.

Но «бизнес» не удался. Их арестовала полиция. Мы ходили в город без паспортов, и когда наши ребята представились советскими рыбаками, им не поверили. Полицейские решили, что они из другой страны, так как советские не могут заниматься незаконным делом. Ведь они — высокоморальные строители коммунизма. Но вскоре все выяснилось и при помощи советского посольства «бизнесменов» отпустили.

Второго помощника отправили на родину. Его вахту стал стоять капитан. А тралмастера, как и рыбмастера, заменить было некем. Их не списали.

Когда работа на Кубе подошла к концу, за нами пришел БМРТ (большой морозильный рыболовный траулер) «Сергей Есенин». На нем находилась команда нам на смену. Было это в районе промысла. БМРТ лег в дрейф, мы приблизились к нему, «Сергей Есенин» спустил мотобот, на нем сменная команда подошла к нашему борту, прибывшие поднялись на СРТР, мы сели в этот мотобот, и вскоре — были на БМРТ, который доставил нас 25 августа 1963 года в Ригу.

Владимир НОВИКОВ