Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Русская макулатура на стендах прессы - опасно и пугает иностранцев. Ланга предлагает переводить! 5 2564

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2025
соцсети
Русская макулатура на стендах прессы - опасно и пугает иностранцев. Ланга предлагает переводить!

Лиана Ланга на своей страничке в соцсети снова бьет тревогу. Она обнаружило еще одну опасность существованию латышской нации.

На сей раз это обилие газет на языке агрессора на стендах прессы в латвийских супермаркетов.

Она разместила пост с фото, автор которых задается вопросами в адрес руководства страны: Неужели и вправду вам, тем кто отвечает за порядок и безопасность в этом государстве этот стенд прессы, забитый русской макулатурой, кажется нормальным явлением? Чувствую ли иностранцы, которые это замечают, себя безопасно, няходясь в Латвийской республике?

Ланга комментирует:

"Кампания #RunāLatviski призывает Кабинет министров взять пример с Украины. Ее законодательство предусматривает, что российские издатели должны параллельно ПЕРЕВОДИТЬ и ИЗДАВАТЬ свои издания также на украинском языке. Почему в Латвии газетные полки завалены газетами, которые гражданин, родившийся в обновленной Латвии, НЕ МОЖЕТ прочитать, потому что не знает языка этой третьей страны? — с Liana RunāLatviski.

В комментариях поэтессу в основном поддерживают. Только некий Энрико Лунде удивляется: Неужели в Латвии еще есть люди, которые не знают русского языка? Ну, разве что дети дошкольного возраста.

В свою очередь мы, как представители русскоязычной прессы готовы поддержать почин депутата думы Ланги: при наличии финансирования мы готовы наладить перевод содержания своих изданий на государственный язык. Думаю, многим было бы полезно узнать то, как и о чем думают русские Латвии.

Читайте нас также:
#русский язык #пресса #свобода слова
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
2
0
7
0
28

Оставить комментарий

(5)
  • N
    NB!
    14-го сентября

    Ланга боится, что ее могут слизнуть шершавым языком плаката.

    27
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го сентября

    Бабушка Шланга усиленно нарывается на сезонный отстрел плохо размножающихся животных - больных, увечных (в данном случае - душевнобольных) и вредных. Это создание подпадает под все три категории.

    56
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    14-го сентября

    "Чувствую ли иностранцы, которые это замечают, себя безопасно, находясь в Латвийской республике?".

    Да, Госпожа ланга, они нормально себя чувствуют, т.к. в их странах издания (газеты, журналы) выпускают и продают на разных языках мира.

    60
    3
  • A
    Aleks
    14-го сентября

    Ланге надо молиться чтобы не было войны,потому что,как показывает опыт Украины,где тоже высокий процент русских,таких ярых русофобов отстреливают свои же. Особенно таких одиозных как Ланге. Значит уверена,что никакой войны не будет,раз опыт другой страны ничему не учит .

    75
    2
  • A
    Aleks
    14-го сентября

    А Ланга знает ,кто такая была Ирина Фарион из Украины?

    115
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 324
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 299
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 353
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 360

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 2
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 27
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 35
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 33
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 33
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 58
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 2
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 27
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео