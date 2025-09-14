Русская макулатура на стендах прессы - опасно и пугает иностранцев. Ланга предлагает переводить!

Лиана Ланга на своей страничке в соцсети снова бьет тревогу. Она обнаружило еще одну опасность существованию латышской нации.

На сей раз это обилие газет на языке агрессора на стендах прессы в латвийских супермаркетов.

Она разместила пост с фото, автор которых задается вопросами в адрес руководства страны: Неужели и вправду вам, тем кто отвечает за порядок и безопасность в этом государстве этот стенд прессы, забитый русской макулатурой, кажется нормальным явлением? Чувствую ли иностранцы, которые это замечают, себя безопасно, няходясь в Латвийской республике?

Ланга комментирует:

"Кампания #RunāLatviski призывает Кабинет министров взять пример с Украины. Ее законодательство предусматривает, что российские издатели должны параллельно ПЕРЕВОДИТЬ и ИЗДАВАТЬ свои издания также на украинском языке. Почему в Латвии газетные полки завалены газетами, которые гражданин, родившийся в обновленной Латвии, НЕ МОЖЕТ прочитать, потому что не знает языка этой третьей страны? — с Liana RunāLatviski.

В комментариях поэтессу в основном поддерживают. Только некий Энрико Лунде удивляется: Неужели в Латвии еще есть люди, которые не знают русского языка? Ну, разве что дети дошкольного возраста.

В свою очередь мы, как представители русскоязычной прессы готовы поддержать почин депутата думы Ланги: при наличии финансирования мы готовы наладить перевод содержания своих изданий на государственный язык. Думаю, многим было бы полезно узнать то, как и о чем думают русские Латвии.