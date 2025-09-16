Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Начало сентября в Латвии было на четыре градуса теплее нормы 0 294

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Начало сентября в Латвии было на четыре градуса теплее нормы
ФОТО: LETA

Первая декада сентября в Латвии была на четыре градуса теплее обычного и на два градуса теплее, чем август, свидетельствует обобщённая информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Средняя температура воздуха с 1 по 10 сентября составила +18 градусов, тогда как средняя температура в августе в этом году была всего +15,9 градуса.

Самая низкая температура в начале сентября была зафиксирована утром 3 сентября в Мадоне — +6,9 градуса, а самая высокая — +28,2 градуса — была зарегистрирована 6 сентября в Руйиене. Были побиты шесть температурных рекордов тепла.

Среднее количество осадков по стране составило 6,3 миллиметра, что эквивалентно 28% от нормы для первой декады сентября. Единственной метеостанцией, где выпало больше осадков, чем обычно, стала Бауска — 21,1 миллиметра. В то же время в Дагде, Колке и Сигулде осадков не было вовсе или их количество не превысило 0,1 миллиметра.

Показатель засухи и влажности за последний месяц в Латвии в основном находился в пределах нормы; самый низкий уровень был зафиксирован в краях Аугшдаугава, Екабпилс и Ливаны, а самый высокий уровень влаги наблюдался в окрестностях Риги и Саулкрасты. За последние три месяца наибольший уровень влажности был рассчитан в краях Балви, Гулбене и Лудза.

Скорость порывов ветра в начале сентября ни на одной из метеостанций не превышала 16 метров в секунду. Средняя относительная влажность воздуха составила 83% — от 78% в Риге до 91% в Колке.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 329
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 300
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 356
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 363

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 7
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 32
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 39
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 37
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 37
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 62
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 7
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 32
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 39

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео