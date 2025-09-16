Начало сентября в Латвии было на четыре градуса теплее нормы

Первая декада сентября в Латвии была на четыре градуса теплее обычного и на два градуса теплее, чем август, свидетельствует обобщённая информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Средняя температура воздуха с 1 по 10 сентября составила +18 градусов, тогда как средняя температура в августе в этом году была всего +15,9 градуса.

Самая низкая температура в начале сентября была зафиксирована утром 3 сентября в Мадоне — +6,9 градуса, а самая высокая — +28,2 градуса — была зарегистрирована 6 сентября в Руйиене. Были побиты шесть температурных рекордов тепла.

Среднее количество осадков по стране составило 6,3 миллиметра, что эквивалентно 28% от нормы для первой декады сентября. Единственной метеостанцией, где выпало больше осадков, чем обычно, стала Бауска — 21,1 миллиметра. В то же время в Дагде, Колке и Сигулде осадков не было вовсе или их количество не превысило 0,1 миллиметра.

Показатель засухи и влажности за последний месяц в Латвии в основном находился в пределах нормы; самый низкий уровень был зафиксирован в краях Аугшдаугава, Екабпилс и Ливаны, а самый высокий уровень влаги наблюдался в окрестностях Риги и Саулкрасты. За последние три месяца наибольший уровень влажности был рассчитан в краях Балви, Гулбене и Лудза.

Скорость порывов ветра в начале сентября ни на одной из метеостанций не превышала 16 метров в секунду. Средняя относительная влажность воздуха составила 83% — от 78% в Риге до 91% в Колке.