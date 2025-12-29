Baltijas balss logotype
24 тысячи штрафов. А вы знали, что в Риге давно работают камеры проезда на красный свет?

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
TV3
Изображение к статье: 24 тысячи штрафов. А вы знали, что в Риге давно работают камеры проезда на красный свет?

В этом году на улицах Риги фиксацию нарушений правил дорожного движения осуществляют не только радары скорости и размещенные в полицейских машинах видеокамеры, но и камеры проезда на красный сигнал светофора на перекрестках. Они зафиксировали 24 000 нарушений!

Полиция обещает продолжить значительно пополнять перечень техники, но звучит критика, что штрафы применяются, чтобы собрать деньги, а не побуждать водителей ездить более разумно.

"Анализируя статистику, мы видим, что за год в связи с нарушениями скорости было принято 100 000 решений о применении наказания, зафиксированные камерами проезда на красный нарушения составили 24 000, а остальные нарушения, зафиксированные передвижными камерами, - около 40 000. Если смотреть именно на камеры проезда на красный свет, перекресток Густава Земгала гатве и улицы Бривибас является самым проблемным, где водители очень часто не соблюдают сигналы светофора и остаются стоять на перекрестке", - рассказывает представитель полиции Рижского самоуправления Иева Лукажа-Апалупа.

Полиция приходит к выводу, что с момента введения камер проезда на красный культура вождения начинает меняться, водители чаще задумываются о соблюдении правил. И надо считаться с тем, что интеллектуального оборудования по надзору за движением на улицах Риги будет все больше. Штрафы, примененные столичной муниципальной полицией, после уплаты поступают в городской бюджет. Насколько нарушители в этом году пополнили казну Риги, еще неизвестно - статистику подведут в начале следующего года.

#полиция #штрафы
(1)
  • Д
    Дед
    29-го декабря

    Вот , чем гордится латышские полицаи- 40000 штрафов законопослушных граждан. В это время бюджет украден, кругом воровство, а менты с трубочками бегают и в кустах сидят.

    7
    1

