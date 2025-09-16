Во вторник погода сильно не порадует

Во вторник в различных районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами они будут сильными, во время грозы возможен град и сильные порывы ветра, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Небо временами прояснится, однако на востоке страны в основном сохранится облачная погода. Максимальная температура воздуха составит +15..+20 градусов.

Ожидается умеренно сильный южный ветер, в Курземе прогнозируются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду, на западном побережье Курземе ветер будет сильнее — к вечеру его порывы усилятся до 20–23 метров в секунду. Под дождевыми и грозовыми облаками порывы ветра в любой части страны могут достигать 15–20 метров в секунду.

В Риге при прояснениях воздух прогреется до +19 градусов. Возможен кратковременный дождь и гроза с резкими порывами ветра; в течение большей части дня будет дуть умеренный южный ветер.

Над Скандинавией находится циклон, который влияет на погоду в Латвии.