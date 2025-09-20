Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Вводящее в заблуждение приложение!» – ошибка при оплате парковки у CSDD закончилась штрафом 1 853

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вводящее в заблуждение приложение!» – ошибка при оплате парковки у CSDD закончилась штрафом
ФОТО: скриншот видео TV3

В программу Bez Tabu (ТВ3) обратился рижанин Рудолфс, который в конце августа отправился в филиал Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) на улице Баускас, чтобы оформить новое водительское удостоверение. Радостный после получения нового документа, он вернулся к автомобилю и заметил за дворниками жёлтую квитанцию.

Оказалось, что водитель получил штраф за якобы неуплаченную парковку. Однако Рудолфс подчёркивает, что произвёл необходимую оплату через мобильное приложение.

Только после получения штрафа мужчина решил внимательнее изучить используемое приложение. Его внимание привлёк логотип «Europark» в приложении «CityParkApp», хотя «Europark» — это совсем другой, хорошо известный в Латвии оператор парковок.

Рудолфс связался с компанией «Cityparks», но штраф в размере 35 евро отменён не был, поскольку деньги за парковку поступили на счёт другой компании. Тем не менее водитель уверен, что доступное приложение вводит в заблуждение и дезинформирует других автовладельцев.

×
Читайте нас также:
#авто #CSDD
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
5
1
0
0
1
6

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео