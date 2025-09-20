В программу Bez Tabu ( ТВ3 ) обратился рижанин Рудолфс, который в конце августа отправился в филиал Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) на улице Баускас, чтобы оформить новое водительское удостоверение. Радостный после получения нового документа, он вернулся к автомобилю и заметил за дворниками жёлтую квитанцию.

Оказалось, что водитель получил штраф за якобы неуплаченную парковку. Однако Рудолфс подчёркивает, что произвёл необходимую оплату через мобильное приложение.

Только после получения штрафа мужчина решил внимательнее изучить используемое приложение. Его внимание привлёк логотип «Europark» в приложении «CityParkApp», хотя «Europark» — это совсем другой, хорошо известный в Латвии оператор парковок.

Рудолфс связался с компанией «Cityparks», но штраф в размере 35 евро отменён не был, поскольку деньги за парковку поступили на счёт другой компании. Тем не менее водитель уверен, что доступное приложение вводит в заблуждение и дезинформирует других автовладельцев.