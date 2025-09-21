Эпидемия переименований: в Латвии отменили четыре Московских улиц и еще четыре – Пушкина 6 17014

Дата публикации: 21.09.2025
LETA
С 2022 года в разных местах Латвии были изменены названия 88 улиц или их частей, свидетельствуют данные Государственной земельной службы.

Больше всего новых названий — 25 — получили улицы или их части в Риге. В восьми случаях изменения произошли в Огресском крае, а в семи — в Валмиерском.

Чаще всего переименовывалась улица Леона Паэгле. Улицы с таким названием были переименованы в Цесисском, Кулдигском, Огресском, Саулкрастском и Валмиерском краях.

Название Московская улица изменено в четырёх местах — в Риге, а также в Мадонском, Ропажском и Саласпилсском краях. Кроме того, в четырёх самоуправлениях было принято решение переименовать улицу Пушкина — в Риге, Баусском, Огресском и Валкском краях.

За это время переименования улиц или их частей также проходили в Валкском, Тукумском, Талсинском, Сигулдском, Саулкрастском и Салдусском краях. Изменения затронули и улицы в Ропажском, Резекненском, Прейльском, Олайнском, Мадонском, Ливанском, а также в Краславском и Кулдигском краях. Новые названия появились также в Адажском, Алуксненском, Баусском, Цесисском, Елгавском, Екабпилсском краях, а также в Юрмале и Лиепае.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
