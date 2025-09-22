Нематериальное наследие Латвии: в список внесли шесть новых традиций. Там есть даже баня

Дата публикации: 22.09.2025
ФОТО: LETA

Национальный список нематериального культурного наследия пополнился шестью новыми ценностями, сообщила агентству ЛЕТА представитель Латвийского национального культурного центра (ЛНКЦ) Лана Казлаускиене.

В список включена игра "Гармане" в Латгале, которую предложила организация "Skaņumāja". Также туда внесена традиция латвийской бани, заявленная Латвийской ассоциацией бань и SPA. Одновременно список пополнила традиция толоки в Латвии, предложенная организацией "Pēdas LV".

В список включена и латвийская традиционная игра новус, заявку на которую подал президент Всемирного союза новуса Гунтар Бралитис. Дополнительно список пополнила "Наутренская культурная среда", представленная управлением Наутренского объединения Резекненского края.

Как новая ценность в список внесён и промысел лова миноги в Салаце и Светупе, который предложила организация "Salacgrīvas nēģi".

По словам Казлаускиене, в этом году всего было подано восемь заявок на включение элементов в список. Совет оценивал их в два этапа.

Подтверждения ЛНКЦ о включении новых ценностей в список будут вручены на торжественной церемонии 17 октября, который Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) провозгласила Международным днём нематериального культурного наследия.

Национальный список нематериального культурного наследия создаётся с целью сохранения нематериального культурного наследия, укрепления его ценностей, повышения узнаваемости и просвещения общества.

В настоящее время вместе с новыми элементами список насчитывает 46 ценностей, с которыми можно ознакомиться на сайте "nematerialakultura.lv".

ЛНКЦ раз в год объявляет приём заявок на включение элементов в список. Подать заявку может любое сообщество, неправительственная организация, самоуправление или другие лица, заинтересованные в сохранении соответствующего элемента нематериального культурного наследия.

Автор - Юлия Баранская
