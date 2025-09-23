Вскоре ценники на бытовой мусор в наших коммунальных платежках могут поменяться, причем в зависимости от места проживания – по-разному. Изменения будут не критичными, однако, интересен сам принцип ценообразования.

На минувшей неделе пленарное заседание Рижской Думы длилось, не включая перерывы, почти 9 часов – а последним, 95-м вопросом, оказались поправки к решению с коротким номером, но длинным названием: N 1589 «О плате за сбор, перевозку, перегрузку, сортировку и другие предусмотренные нормативными актами действия с бытовыми отходами, производимые перед регенерацией отходов и таким образом снижающими объем отходов, за создание и поддержание объектов инфраструктуры хранения, сбора разделенных отходов, перегрузки и сортировки, а также включенной в платы разницы между расходами на хозяйствование частично собранными биологическими отходами». Документ был принят еще при мэре Мартиньше Стакисе – 8 июня 2022 года.

«Определено внешними нормативными актами»

Так о поправках высказался, представляя их, сам нынешний мэр Виестурс Клейнбергс.

– У нас особого выбора нет, – указал председатель Рижской Думы, такой же как и М.Стакис, представитель «Прогрессивных», которые за все розово-зеленое, — Прошу, госпожа Трейя, ваше сообщение.

Председатель Комитета Рижской Думы по жилищу и среде Элина Трейя (Национальное объединение) пояснила:

– Как известно, у нас в Риге сбор отходов разделен на 4 зоны. Есть 3 компании, предоставляющих услуги по сбору отходов. И заключенный в феврале 2020 года договор о хозяйствовании… предусматривал ясные принципы, что предоставляющий услуги имеет право просить индексацию своих определенных цен или тарифов.

Госпожа Трейя сообщила далее, что были получены письма от юридических лиц, трудящихся на мусорной ниве. «Где они просят, в связи с условиями этого договора, повысить свои тарифы. Ибо в двух компонентах были изменения – цены на топливо уменьшились, но расходы на оплату труда увеличились. Что в результате дает им право просить им повышение этих тарифов».

Новые тарифы, указала далее председатель комитета, вступят в силу совсем скоро – 1 октября. Повышение составит:

для I зоны, обслуживаемой SIA Clean R (рост – 1,18%),

для II зоны, также SIA Clean R (1,17%),

для III зоны, где работает PS LAUTUS VIDE (0,95%),

для IV зоны, где трудится SIA Eco Baltija Vide (1,17%).

Однако, как пояснила далее Э.Трейя, с 1 января 2026 года произойдет еще одно изменение тарифов, в коем свое слово еще скажут переработчик отходов SIA Getliņi EKO и Комиссия по регулированию общественных услуг. К тому же с нового года поднимается налог на природный ресурс. В общем, «это будет примерно на 2 процента в каждой из этих зон».

Судиться - дороже

Депутат Думы Вячеслав Степаненко поинтересовался – есть ли «теоретическая возможность» отказаться от роста тарифов?

– Я думаю, что оппозиционные депутаты могут решить, что они отказываются выполнять обязательства договора, – с иронией ответила госпожа Трейя. – Ответственная часть депутатов все же выполнит те договоры, которые заключены с компаниями, предоставляющими услуги.

В случае же, если бы Дума внезапно отказалась бы от повышения тарифов – «нам грозило бы судопроизводство и определенно это обошлось бы самоуправлению Риги и рижанам дороже».

Господин Степаненко заметил на это, что в капитале SIA Getliņi EKO, работающего с несортированными отходами, большую часть занимает столичный муниципалитет. Может быть здесь Рига могла бы позитивно влиять на окончательную цену для пользователей? Госпожа Трейя напирала на налоговую составляющую: «У нас нет никакой возможности эту часть изменить».

– Пропорция такова: частные хозяйственники… их часть образует только 36 процентов из общей платы за отходы.

Как бы то ни было, тариф по переработке несортированных отходов от частично муниципального SIA Getliņi EKO увеличился со 167,73 EUR за тонну до 173,77 EUR.

«Предприниматели не дураки»

«Еще одно дело, которое хотела упомянуть, – продолжила председатель комитета Думы, – был такой аргумент: почему мы сразу не можем заключить 7-летний договор, и не предусмотреть никаких индексаций? Поверьте мне, предприниматели не дураки. Если им сказать, что у них нет никаких шансов идти в ногу со временем и применять индексацию, основанную на данных Центрального статистического управления о каких-то удорожаниях, они это включат в цену уже с самого начала. И тогда мы опять будем кусать пальцы, что, как это так – инфляция не происходит, но они эту инфляцию уже предварительно просчитали в тарифах».

– Мы предусмотрели соразмерное, коллегиальное отношение, – так расценивает принципы ценообразования в сфере отходов политик Национального объединения, – Мы даем им возможность следить за топливными ценами, как одним из главных компонентов затрат, и оплатой труда. И даем возможность раз в год пересматривать тарифы. В результате указанной индексации, за последние 5 лет, в I и II зонах тарифы выросли на 30%, в III зоне на 45%, в IV зоне на 32%.

«Если же мы посмотрим, какова была инфляция по зарплатам, то в то же время средняя зарплата повысилась на 54%, – отметила депутат. – Бензиновое топливо подорожало на 16%, дизельное топливо – на 4%».

Так что тарифы по отходам растут медленней, чем рост цен в экономике, утверждает Э.Трейя.

Подземные мусорники

По части же модернизации мусорного хозяйства в целом ответствовала глава Управления среды самоуправления Эвия Меге: технические улучшения контейнеров, устройство подземных хранилищ не осуществляются, т.к. «не были включены в спецификацию договора, как проводимые работы».

Хозяйствующие субъекты, зато, перемаркировали мусорные баки.

– Устройство подземных контейнеров происходит по соглашению с хозяйствующими в домах и их жителями. Это не было обязательное требование. Но такая активность в добровольном порядке происходит. Нет конкретного числа, сколько таких подземных контейнеров надо построить хозяйственникам. Их обязанность – обеспечить основную услугу, вывоз бытовых отходов, – сообщила Эвия Меге.