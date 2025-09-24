В Европе подсчитали число бедных и очень бедных людей по итогам 2024 года. Результат Латвии оказался не столь плохим, каким мог бы быть исходя из общепринятых представлений. Но до всеобщего процветания жителей нашей стране, конечно, еще далековато.

Юго-восток в отстающих

Европа заслуженно является одним из самых богатых регионов мира, однако уровень жизни в ней по-прежнему сильно различается от страны к стране.

В отличие от США, где бедность в основном определяется через уровень дохода (достаточен ли он для покупки еды), в ЕС используется три связанных критерия. Человек считается подверженным риску бедности, если выполняется хотя бы одно из следующих условий.

Доход ниже 60% национального медианного уровня.

Материальные лишения: отсутствие как минимум 7 из 13 базовых условий (например, возможность справиться с непредвиденными расходами, поддерживать тепло в доме, иметь интернет-соединение и др.).

Низкая трудовая интенсивность: взрослые (18–64) в домохозяйстве работали не более 20% месяцев в течение года.

Лидируют по показателю бедности в Европе Турция (30,4% населения), Болгария (30,3%) и Румыния (27,9%). Турция – не член ЕС, но ее часто включают в подобные исследования по причине того, что она официально остается страной-кандидатом на вступление в ЕС. "Эти высокие показатели отражают более низкую среднюю заработную плату, высокий уровень неравенства доходов и более слабую систему социальной защиты по сравнению с ядром ЕС", — комментируют эти данные эксперты.

Седьмое место в Европе

Латвия недалеко ушла от этих теплых стран с 24,3% людей, подверженных бедности. Образно говоря, до Турции нам ближе, чем до Швейцарии. В Литве, впрочем, бедных и того больше - 25,8%. Нельзя сказать, что и Эстония в другой лиге - 22,2% неимущих, это тоже многовато и не сильно лучше, чем в Латвии.

Таким образом, в топ-15 стран по уровню риска бедности или социальной изоляции вошли:

1. Турция — 30,4% 2. Болгария — 30,3% 3. Румыния — 27,9% 4. Греция — 26,9% 5. Испания — 25,8% 6. Литва — 25,8% 7. Латвия — 24,3% 8. Италия — 23,1% 9. Эстония — 22,2% 10. Хорватия — 21,7% 11. Германия — 21,1% 12. Франция — 20,5% 13. Венгрия — 20,2% 14. Люксембург — 20,0% 15. Мальта — 19,7%.

Средний показатель по ЕС — 21,0%.

Забавляет, конечно, нахождение в этом печальном списке Италии прямо рядом с Латвией. Те, кто бывал туристом в этой стране, наверное, скажут, что это ерунда, статистика лжет. Однако, всем известно, что Италия – страна контрастов, на юге встречаются такие трущобы, что наши закоулки латгальского предместья по сравнению с ними – французская ривьера.

«Греция (26,9%) и Испания (25,8%) выделяются в южной Европе, где после долгового кризиса 2008–2014 годов уровень безработицы так и не восстановился. Длительная безработица среди молодежи затрудняет накопление капитала у новых поколений», — указывают эксперты. В Испании, впрочем, сейчас наблюдается экономический бум. Пожелаем испанцам счастья и процветания.

Разрыв между городом и деревней

"Литва (25,8%) и Латвия (24,3%) лидируют по бедности среди стран Балтии, что отражает сохраняющийся разрыв между городом и деревней. Доходы в сельской местности примерно на 20% ниже, чем в городах, что усиливает риск социальной изоляции", — сообщают специалисты.

Нельзя с ними не согласиться - в некоторых рижских предместья ВВП на душу населения – как в самых развитых странах мира. А в других регионах – полная бедность.

Так, в 2021 году внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения в Кувейте составлял 27,3 тыс. евро, тогда как в Марупе он был гораздо выше - 30,2 тыс. евро. В 2021 году от Марупе отставала и Южная Корея - 29,7 тыс. евро на душу населения. В то же время средний ВВП на душу населения в Аугшдаугавском крае находился где-то между показателями Беларуси и Молдовы.

Социализм в отдельно взятых странах

Самый низкий уровень риска бедности в Европе показывает Чехия — 11,3%. За ней следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%). Эти страны сочетают более высокие медианные доходы с разветвленной системой социальной защиты, смягчающей последствия экономических потрясений. То есть это те страны, которым удалось построить социализм с человеческим лицом, избежав больших потрясений и жертв. Поздравляем.

Скандинавские страны находятся близко к среднему показателю ЕС: Финляндия — 16,8%, Швеция — 17,5%, Дания — 18,0%. Когда-то скандинавы лидировали в области социальной справедливости, но в последние годы стали сдавать позиции.

Германия (21,1%) находится чуть выше среднего уровня по ЕС (21,0%), что отражает разрыв между индустриальными юго-западными регионами и менее обеспеченными восточными землями. Это отголосок различий, возникших после объединения страны, которые до сих пор влияют на уровень жизни.

Настоящие лишенцы

В 2024 году 6,4% жителей ЕС столкнулись с серьёзными материальными и социальными лишениями, что немного ниже, чем в 2023 году (6,8%). Раньше таких людей называли нищими, теперь они – лишенцы. Впрочем, настоящей, африканской нищеты в Европе все равно нет. С ее развитой системой социальной помощи совсем уж впасть безнадежное состояние трудно. Хотя, конечно, кое-кому удается - посмотрите на рижских бомжей.

Как сообщает Eurostat, больше всего от серьёзной материальной и социальной депривации страдали молодые люди до 18 лет — 7,9%, за ними следовали лица в возрасте от 18 до 64 лет (6,4%) и люди 65 лет и старше (5,1%). У женщин уровень серьёзной материальной и социальной депривации был выше, чем у мужчин (6,6% против 6,2%). Такая тенденция — более высокий показатель у женщин — наблюдалась во всех возрастных группах, кроме тех, кто младше 18 лет.

Среди стран ЕС наибольшая доля людей, испытывавших серьёзную материальную и социальную депривацию, была зафиксирована в Румынии (17,2%), за ней следовали Болгария (16,6%) и Греция (14,0%). Наименьшие показатели отмечены в Словении (1,8%), Хорватии (2,0%) и Польше (2,3%).

Это кто тут бедный?

Латвию, которую у нас часто называют бедной в сравнении с большинством стран ЕС, серьезных лишенцев оказалось относительно мало - 5,3%. Это меньше, чем в среднем по ЕС - 6,4%. Это также меньше, чем в Литве (6,1%), которую априори сейчас считают обогнавшей Латвию по уровню развития. В Эстонии, впрочем, бедняков меньше, чем в Латвии - 3,1%.

Удивительно то, что лишенцев больше, чем в Латвии в богатых европейских странах, до которых нам очень далеко по уровню доходов. Во Франции 6,6% населения сталкивается с серьёзными материальными и социальными лишениями, в Германии - 6,2%, в Испании - 8,3%. Но, напомним, бедность в Европе не замеряют с помощью денег, это понятие сложное, больше социальное, чем материальное. Так что даже во вполне благополучных государствах слой лишенцев может быть относительно велик. Конечно, в отношении вышеперечисленных стран нужно учитывать и процессы миграции, которая Латвию пока обходит стороной.