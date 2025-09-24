Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную гражданско-правовую ответственность (OCTA), если транспортное средство будет находиться вне общественно доступного места и будет исключена возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии по национальной экономике, сельскому хозяйству, окружающей среде и региональной политике Сейма.

Предложение, подготовленное Министерством финансов (МФ), предусматривает, что владелец транспортного средства будет иметь право не покупать ОСТА, если транспортное средство длительное время не используется. Чтобы воспользоваться такой возможностью, транспортное средство должно находиться на частной территории, а владелец должен принять меры, чтобы оно не могло быть использовано и не нанесло ущерба.

В свою очередь, если в таком случае все же будет причинен ущерб третьему лицу в результате несчастного случая, он будет покрыт из Гарантийного фонда Латвийского бюро автострахования (LTAB), но LTAB в порядке регресса взыщет их с водителя или владельца транспортного средства, причинившего ущерб.

На заседании комиссии депутат Андрис Кулбергс указал, что следует уточнить, что означает «принятие необходимых мер для предотвращения его использования». В свою очередь, депутат Янис Патманиекс сказал, что «не нужно доводить ситуацию до абсурда», объясняя в законе абсолютно все.