Принято решение о включении в полицейскую форму новых элементов. А именно фуражки с козырьком (нечто похожее носят американские «копы») и юбки. Фуражка будет доступна в двух вариантах – с металлической и с тканой кокардой.

Как отмечают в МВД, такое решение было принято с учетом мнений и пожеланий сотрудников, которые получат «современную, качественную и отвечающую требованиям времени униформу, комфортную, удобную и подходящую для выполнения служебных обязанностей». Хотя положа руку на сердце – подходит ли юбка, ограничивающая движения, для выполнения служебных обязанностей – вопрос. Разве что для кабинетных работников, а для патрульных - вряд ли. А если погоня за преступником? Или задержание? Но чиновникам, конечно, виднее.

Любопытно, что сумма, в которую обойдутся нововведения по внедрению новых элементов и пошиву новой форменной одежды, пока не озвучена. Не названы и условия тендера для компаний, которые наверняка готовы побороться за выгодный государственный заказ. Да и само решение в условиях жесточайшего дефицита средств в казне вызывает массу вопросов. Не секрет, что в Госполиции Латвии существует серьезный кадровый голод: особенно в Риге, где не хватает около 41% сотрудников, а в целом по стране дефицит кадров составляет примерно 24%. Это означает, что выбрасывать деньги на дизайн и фуражки нового образца, мягко говоря, не ко времени.