Мимо Латвии пролетели 5 российских истребителей: их встретили венгры на шведских самолетах 5 2581

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мимо Латвии пролетели 5 российских истребителей: их встретили венгры на шведских самолетах

Командование воздушных сил НАТО сообщило в четверг, 25 сентября, о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов.

Об этом говорится в заявление командования воздушных сил НАТО.

Как указано, российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.

На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.

"Тем самым Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга", – говорится в сообщении.

В итоге и венгры, и россияне благополучно завершили свои полеты и удачно приземлились в аэропортах назначения.

#НАТО
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
