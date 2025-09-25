Командование воздушных сил НАТО сообщило в четверг, 25 сентября, о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов.

Об этом говорится в заявление командования воздушных сил НАТО.

Как указано, российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.

На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.

"Тем самым Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга", – говорится в сообщении.

В итоге и венгры, и россияне благополучно завершили свои полеты и удачно приземлились в аэропортах назначения.