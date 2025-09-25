Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За «правильные» флаги на флагштоке латвийца оштрафовали на 900 евро 4 4279

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2025
press.lv
Изображение к статье: За «правильные» флаги на флагштоке латвийца оштрафовали на 900 евро

Муниципалы в Царникаве оштрафовала мужчину за то, что он вывесил в своем дворе флаги Латвии и Украины, сообщает передача «4. studija».

Житель Царникавы Раймонд рассказал, что конфликт возник из-за его флагштока, на котором уже четыре года развеваются два флага — латвийский сверху и украинский ниже. Он подчеркнул, что всегда относился с уважением к государственному символу Латвии: еще в 1990 году, будучи депутатом первого созыва Рижской думы, лично позаботился о том, чтобы на здании Рижской горисполкома был поднят латвийский флаг.

С 2021 года под государственным флагом у него стали появляться и другие — в знак солидарности. Так, во время событий в Белоруссии он вывесил бело-красно-белый флаг, а после вторжения России в Украину — украинский. Иногда на одном флагштоке даже висели сразу три флага.

Недавно, по словам Раймонда, к дому подъехал полицейский, начал фотографировать, а его жене сказал, что все станет ясно после получения повестки. В итоге хозяин получил уведомление о нарушении Закона о государственном флаге. Раймонд обратился в МИД с вопросом, нарушил ли он закон, вывесив два флага на одном мачте. Там ответили, что при условии, что латвийский флаг находится выше, нарушения нет.

Однако Административная комиссия Адажского края решила иначе: 16 июля ему вынесли предупреждение, позже — штрафы: 200 евро в День независимости Украины 24 августа и 700 евро 17 сентября.

Председатель комиссии Янис Вейнбергс заявил, что ни Закон о государственном флаге, ни постановление Кабмина №405 не предусматривают возможность вывешивать государственный флаг вместе с другими на одном мачте. Полиция посчитала, что Раймонд проявил неуважение к национальному символу, игнорируя решение комиссии.

При этом даже автор закона о государственном флаге Синтия Стипре выразила недоумение: «Ни один действующий акт не запрещает использовать на одном мачте два или больше флагов. Нарушения нет». Она добавила, что речь может идти лишь о несоблюдении этикета, но за это штрафы законом не предусмотрены.

В результате конфликта во дворе Раймонда остался только украинский флаг. Сам он обжаловал решения комиссии, а руководство полиции пообещало учесть информацию, полученную от «4. studija».

×
Читайте нас также:
#штрафы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
82
3
1
1
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео