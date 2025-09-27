Меры контроля нелегальных мигрантов, основанные исключительно на цвете кожи человека, без иного правового основания, могут нарушать право на частную жизнь и быть дискриминационными, тем самым нанося вред человеческому достоинству и репутации личности, заявили агентству LETA в Бюро омбудсмена.

В Бюро подчёркивают, что муниципальная полиция имеет право проверять, пребывает ли человек в стране на законных основаниях, однако это необходимо делать в рамках закона.

Ведомство отреагировало на прозвучавшую в публичном пространстве информацию о планируемом усилении контроля над нелегальными мигрантами в Риге.

Как отмечается, из доступной информации неясно, в чём конкретно будет выражаться этот контроль и не будут ли на практике предприняты иные действия. В то же время, исходя из заявлений Рижской муниципальной полиции, можно понять, что вышеупомянутое профилирование в публичных местах производиться не будет.

Бюро поясняет, что у ответственных учреждений есть право контролировать, есть ли у лица законное основание находиться в Латвии, например, виза или вид на жительство. Однако, в основном, это функция государства, которую выполняет Государственная пограничная охрана (ГПО) в сотрудничестве с другими учреждениями. Сотрудники полиции, в том числе муниципальной, согласно закону «О полиции», обязаны оказывать поддержку ГПО в контроле и профилактике соблюдения правил въезда, пребывания, выезда и транзита иностранцев и лиц без гражданства.

"Таким образом, участие муниципальной полиции в миграционном контроле — не что-то новое", — указывают в бюро.

Вместе с тем следует различать ситуации, когда учреждения реагируют на конкретную информацию о том, что у лица нет законных оснований находиться в Латвии, или что в определённом месте находятся такие лица, и ситуации, когда проводятся выборочные проверки, например, на улице или в других общественных местах.

В первом случае, как поясняет Бюро омбудсмена, ГПО или полиция проводят проверку, реагируя на конкретные сведения о правонарушении. Закон "О полиции" предусматривает право сотрудников полиции идентифицировать лиц, подозреваемых в правонарушении, в том числе проверяя документы, удостоверяющие личность. Таким образом, в таких случаях существует чёткое обоснование необходимости проверки документов.

Во втором случае, если речь идёт о неконкретных выборочных проверках в публичных местах, может возникнуть вопрос о так называемом профилировании. Различное отношение в общественном месте, основанное исключительно на цвете кожи, может быть признано дискриминационным в контексте статьи 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в совокупности со статьёй 8 (право на уважение частной жизни). Чтобы выяснить, имело ли место нарушение, важно установить, было ли для такого различия разумное основание — например, начато ли делопроизводство о правонарушении после проверки, поясняет бюро.

Как указывала в подобных делах Европейский суд по правам человека, необходимо проверить, были ли мотивы действий должностных лиц, например, при выборе конкретного лица для проверки документов, основаны на расовых предубеждениях. Суд подчёркивал, что такая обязанность государства важна, чтобы защита от дискриминации не была иллюзорной, чтобы затронутые лица были защищены от стигматизации, а также для предотвращения распространения ксенофобских установок.

Однако это ещё не означает, что любые действия полиции в отношении конкретной группы лиц автоматически являются дискриминационными или профилирующими, даже если они выборочные. В практике Европейского суда одним из решающих факторов является поведение самого лица, и может ли это поведение, независимо от его правового статуса, дать основание полагать, что совершено правонарушение.

Что касается ограничения легальной миграции, в Бюро омбудсмена отмечают, что основания для въезда, получения виз и вида на жительство устанавливаются нормативными актами.

"Как и в других ситуациях, Сейм, конечно, может вносить изменения в нормативные акты, если это не затрагивает международные обязательства государства", — добавили в бюро.

Там поясняют, что согласно Лиссабонскому договору, миграция относится к совместной компетенции ЕС и государств-членов. Это означает, что существуют правовые основания, по которым Латвия и другие страны ЕС обязаны предоставлять лицу право на въезд и проживание, если это предусмотрено актами ЕС или другими международными правовыми нормами.

В то же время в сферах, которые не затрагиваются законодательством ЕС или международным правом, Сейм может решать о сокращении определённых прав. Например, в Бюро напомнили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Сейм внёс поправки в Закон об иммиграции, установив, что граждане России и Беларуси могут запрашивать вид на жительство только в отдельных случаях.

Однако фактическое ограничение права на въезд или пребывание без правового основания недопустимо, подчёркивают в Бюро омбудсмена.

Как сообщалось ранее, политики Национального объединения (НО) во главе с вице-мэром Риги Эдвардом Ратниексом (НО) призвали усилить контроль над нелегальными мигрантами в Риге.

В частности, Ратниекс призвал рижан, располагающих информацией или подозрениями о местах скопления нелегальных мигрантов, сообщать об этом муниципальной полиции.

Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас подчеркнул, что полиция не будет останавливать людей на улицах и требовать документы у туристов. Вместо этого будут проверяться места возможного скопления нелегальных иммигрантов, а также лица, которые могут незаконно находиться в Латвии.

Тем временем глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс ранее выразил мнение, что Ратниекс преувеличивает проблему распространённости нелегальных мигрантов в столице.

Хотя в этом году Рижская муниципальная полиция задержала 22 нелегальных мигранта, Пуятс отметил, что это незначительная часть от общего числа мигрантов, задержанных в других регионах страны, либо тех, кому пограничники не позволили пересечь латвийско-белорусскую границу.