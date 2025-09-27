В дискуссии TV24 "Цена денег" заведующий Клиникой онкохирургии Латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы Арманд Сивиньш резко раскритиковал нынешнюю модель финансирования здравоохранения, назвав её «финансированием смертности, а не здоровья», сообщает nra.lv .

Отвечая на вопрос о том, что нужно изменить в системе здравоохранения в интересах пациентов, Сивиньш отметил, что крайне важны доступность данных и прозрачность системы.

По словам Сивиньша, пациент должен иметь доступ к информации о результатах лечения, в том числе конкретных хирургов, о доступности медицинских услуг, чтобы все могли видеть, где есть очереди, в какой больнице можно попасть быстрее, какие услуги, процедуры и обследования доступны.

Он подчеркнул, что при отсутствии прозрачности в системе многое может происходить иначе, «с множеством подводных камней» — можно скрывать проблемы, нехватку финансирования.

Говоря об онкологии, Сивиньш заявил: «Латвия занимает предпоследнее место в Европе по расходам государства на лечение одного онкологического пациента. А по доступности инновационных медикаментов Латвия — на последнем месте. Это и есть результат. По сути, я бы назвал эту модель финансирования — при таком уровне финансирования — оплатой смертности, а не здоровья».