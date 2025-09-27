Кегумскую ГЭС придется реконструировать: ее затворы работают с 1938 года 3 1910

Дата публикации: 27.09.2025
ФОТО: LETA

АО «Latvenergo» планирует до конца 2030 года провести работы по реконструкции затворов Кегумской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает агентство LETA со ссылкой на данные предприятия.

На сайте Бюро по надзору за закупками опубликовано информационное уведомление о закупке на проектирование реконструкции водосбросных затворов №5, 8, 9, 10 и 11 Кегумской ГЭС.

Как пояснил технический директор ГЭС «Latvenergo» Андрис Зегеле, водосбросные затворы являются неотъемлемой частью бетонной плотины Кегумской ГЭС и предназначены для сброса паводковых и половодных вод, а также для поддержания уровня воды в рабочем режиме.

Кегумская ГЭС — самая старая гидроэлектростанция в Латвии, её затворы эксплуатируются с 1938 года. При проведении обследования были зафиксированы коррозионные повреждения обшивки и заклёпок. Чтобы предотвратить дальнейшие повреждения и внеплановые ремонты, а также обеспечить соответствие металлических конструкций нормативным требованиям, было принято решение начать реконструкцию затворов №5, 8, 9, 10 и 11.

Срок выполнения проектных работ установлен до 23 декабря 2027 года, а строительные работы планируется провести в период с 2028 по 2030 год.

Представители «Latvenergo» указали, что общая стоимость проекта будет известна только после разработки строительной документации, при этом бюджет проектирования реконструкции оценивается примерно в 600 000 евро.

Кегумская ГЭС начала работу в 1939 году и состоит из двух электростанций, построенных в разные годы на правом и левом берегах Даугавы. В состав станции входят семь гидроагрегатов общей мощностью 248 мегаватт (МВт).

Как сообщалось ранее, общий оборот группы «Latvenergo» в прошлом году составил 1,704 миллиарда евро, а прибыль — 273,65 миллиона евро. Оборот материнской компании составил 1,057 миллиарда евро, прибыль — 265,575 миллиона евро.

«Latvenergo» занимается производством и продажей электро- и тепловой энергии, а также торговлей природным газом и предоставлением услуг по распределению электроэнергии. Облигации предприятия котируются на бирже «Nasdaq Riga» в списке долговых ценных бумаг.

#энергетика #ГЭС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
