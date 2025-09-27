В Москве без согласия выставлены работы латвийского художника 5 2078

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2025
BB.LV
Салон интерьеров Krassky без согласия художника Индрикиса Гелзиса представил несколько его работ на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве, сообщает передача Kultūršoks Латвийского телевидения.

Гелзис рассказал передаче, что узнал об экспозиции из социальных сетей и заранее не был информирован о намерении выставить его произведения. Он подчеркнул, что не дал бы разрешения на участие своих работ в выставке в России.

Совладелец салона Krassky Эдгар Задушко признал, что работы находились в его частной коллекции и использовались для оформления стенда. Он извинился перед художником и удалил работы со стенда, подчеркнув, что не знал о необходимости получить согласие автора.

Были выставлены четыре работы Гелзиса: скульптура «Оранжевые импланты воздуха», два произведения из серии «Камуфляж времени» и стальная инсталляция «Permutation of Desire».

Юрист по авторским правам в сфере искусства Гуна Фрейвалде пояснила, что у художника есть как моральные, так и имущественные права на свои произведения, поэтому он может потребовать компенсацию и публичные извинения. Если договорённость не будет достигнута путём переговоров, Гелзис готов обратиться в суд.

Эксперты в сфере искусства подчеркнули, что этот случай вновь актуализировал необходимость заключения чётких договоров между художниками и коллекционерами.

Директор Музея декоративного искусства и дизайна Инесе Барановская выразила удивление тем, что салон, ранее сотрудничавший с ведущими латвийскими архитекторами и дизайнерами, продолжает активно работать в России, несмотря на развязанную ею войну в Украине.

Политолог Андис Кудорс напомнил, что сотрудничество в сфере культуры с государством-агрессором посылает сильные моральные и политические сигналы, которые общество не должно игнорировать.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow прошла в середине сентября в Москве уже в тринадцатый раз. Среди 100 галерей, участвовавших в коммерческом мероприятии, была и галерея салона Krassky, представленного в Москве с 2016 года.

Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
Видео