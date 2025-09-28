Несмотря на то, что в Латвии постоянно слышны разговоры о дефиците работников рабочих и технических специальностей, согласно информации Государственного агентства занятости (ГАЗ), из всех безработных, зарегистрированных в Латвии на конец августа, большинство – 13 583 – имели профессиональное образование.

Среди них 6807 безработных с профессиональным образованием были мужчины, а 6776 — женщины.

В целом 11 095 безработных на конец августа имели высшее образование — 3426 мужчин и 7669 женщин. В свою очередь, 10 446 из всех безработных, зарегистрированных в стране на конец августа, имели общее среднее образование, в том числе 4895 из них были мужчинами, а 5551 - женщинами.

Как уже сообщалось, уровень безработицы, зарегистрированный в ГАЗ, в конце августа составил 4,9%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в конце июля. В то же время по сравнению с августом 2024 года уровень безработицы снизился на 0,4 процентного пункта. В конце августа 2025 года в ГАЗ было зарегистрировано в общей сложности 43 011 безработных, что на 883 человека меньше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 43 894 безработных.