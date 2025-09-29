Средняя цена на электроэнергию в Латвии за неделю выросла аж на 50%.

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе выросла на 50 % по сравнению с предыдущей неделей и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВт-ч), сообщили агентству LETA в АО "Latvenergo".

В Литве средняя недельная цена на электроэнергию выросла на 52% и составила 80,07 евро за МВт-ч, а в Эстонии цена выросла на 25% по сравнению с предыдущей неделей и составила 69,79 евро за МВт-ч. Разница между странами Балтии была вызвана, главным образом, ограничениями в передаче электроэнергии, которые не позволяют выровнять цены между зонами.

Цена в системе "Nord Pool" выросла до 41,27 евро за МВт-ч, что на 92 % больше, чем на предыдущей неделе.

В скандинавских странах доступность атомных электростанций за неделю увеличилась на 9 % и составила 70 %. В то же время выработка ветряных электростанций снизилась на 8 %, а солнечных - увеличилась на 59 % по сравнению с предыдущей неделей. Самым значительным фактором роста цен стало уменьшение выработки ветряной энергии, что в сочетании с ростом потребления электричества в регионе привело к повышению рыночных цен.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии на прошлой неделе достигло 7107 гигаватт-часов (ГВт-ч), что на 2 % больше, чем на предыдущей неделе. Выработка составила 7320 ГВт-ч и сохранилась на прежнем уровне.

Общий объем потребления электроэнергии в странах Балтии остался стабильным и составил 462 ГВт-ч. В Латвии потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне - 120 ГВт-ч. В Эстонии потребление снизилось на 3% до 136 ГВт-ч, а в Литве выросло до 207 ГВт-ч, что на 1% больше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии снизилось на 17 % и составило 262 ГВт-ч. В Латвии производство электроэнергии было на 1% выше, чем неделей ранее, и составило 59 ГВт-ч. В Литве и Эстонии производство электроэнергии снизилось на 8 % до 70 ГВт-ч и на 26 % до 133 ГВт-ч соответственно.

На прошлой неделе соотношение производства и потребления составило 49 % в Латвии, 51 % в Эстонии и 65 % в Литве. Страны Балтии произвели 57 % потребленной в регионе электроэнергии, что на 17 % меньше, чем на предыдущей неделе.