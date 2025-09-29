Латвийская система здравоохранения основана на перегрузке персонала и неэффективных решениях, констатирует директор по уходу в Детской клинической университетской больнице (BKUS) Линда Фриденберга. По её словам, именно сестринский уход сегодня является одной из самых уязвимых частей медицинской системы.

Фриденберга подчёркивает: необходимо обеспечить медсёстрам достойную зарплату, соразмерную рискам и ответственности. «Основа нашей системы здравоохранения хрупкая», - сказала она, напомнив, что по прогнозам к 2030 году в мире не будет хватать около шести миллионов медсестёр, треть из которых - в Европе.

По данным ОЭСР, в Латвии один из самых низких показателей численности медсестёр на тысячу жителей - хуже ситуация только в Греции. При этом этот показатель не растёт уже несколько лет и значительно отстаёт от среднего уровня ЕС.

Проблему усугубляют низкие зарплаты. Согласно данным Службы государственных доходов, в первой половине 2025 года средняя брутто-зарплата медсестёр составляла около 1955 евро, что лишь на 8% выше средней зарплаты по стране. Однако в абсолютных цифрах это неконкурентоспособно по сравнению с ведущими странами ЕС.

При этом государственные тарифы на оплату труда медсестры - всего 1388 евро за смену, и учреждения вынуждены искать дополнительные ресурсы, чтобы удержать персонал.

В системе широко распространены переработки: круглосуточные смены и совмещение работы в нескольких местах. «Это нормализует небезопасные условия и создаёт риски как для пациентов, так и для персонала», - отметила Фриденберга.

Международные документы подтверждают её слова. Так, в обновлённой Хельсинкской декларации по безопасности пациентов в анестезиологии (2025) подчёркивается, что усталость медперсонала напрямую влияет на качество лечения пациентов, и больницы обязаны внедрять политику управления усталостью.

Ситуацию осложняет и возрастной фактор: 39% медсестёр в Латвии старше 55 лет. Это самый высокий показатель среди стран Европы, предоставивших данные. В ближайшие годы ожидается масштабный выход на пенсию, что может обрушить систему.

При этом новое поколение медсестёр выбирает меньше нагрузку - многие предпочитают работать только на 0,75 ставки. Фактически из десяти выпускников система получает лишь семь сотрудников на полную ставку.

Фриденберга также указала на низкий престиж профессии: в публичной сфере до сих пор используют такие термины, как «средний медицинский персонал», что, по её словам, подрывает статус профессии.

Государственный аудит ранее отмечал: нынешняя модель здравоохранения в Латвии не только неэффективна, но и опасна, так как качество услуг обеспечивается ценой перегрузки сотрудников.

Фриденберга считает, что необходимо ввести чёткое регулирование соотношения числа медсестёр и пациентов с учётом сложности ухода, а также обеспечить справедливую оплату труда. «Вопрос не в комфорте сотрудников, а в безопасном и качественном уходе. После какого часа работы вы бы больше не хотели, чтобы у постели вашего ребёнка стояла медсестра - после двенадцатого, шестнадцатого или двадцать четвёртого?» - риторически спрашивает она.

В качестве примера Фриденберга приводит Литву, Швецию и Финляндию, где медицинский персонал работает по 32–38 часов в неделю вместо 40. «Это увеличивает дефицит в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной - привлекает ресурсы и снижает выгорание», - отметила Фриденберга.

В стратегии BKUS на ближайшие пять лет особое внимание планируется уделить усилению роли медсестёр, созданию рабочих мест с расширенными компетенциями. Однако рост обязанностей неизбежно приведёт к необходимости пересмотра шкалы оплаты труда, заключила Фриденберга.