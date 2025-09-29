Три года спустя после принятия Сеймом закона, устанавливающего независимый статус Латвийской Православной церкви, он до сих пор не подтверждён канонически, и руководство церкви, по всей видимости, не проявляет интереса к такому признанию, сообщает передача "De facto" Латвийского телевидения, пишет ЛЕТА.

Передача напоминает, что Русская православная церковь полностью поддерживает вторжение своей страны в Украину и называет его святой войной с благородными целями. Латвийская Православная церковь, которая с советских времён находилась в юрисдикции Московского патриархата, после начала войны согласилась разорвать эту связь и поддержала принятые Сеймом поправки к закону, провозгласившие церковь независимой.

Для этого у Московского патриархата было запрошено признание самостоятельности Латвийской церкви, то есть выдача Томоса об автокефалии. Россия этого не сделала. Профессор факультета теологии Латвийского университета, специалист по истории церкви Валдис Тераудкалнс в передаче пояснил, что "в международной практике по каноническим правилам Православной церкви" необходимо получить положительный ответ либо от Москвы, либо от Константинополя.

От Москвы такого согласия можно и не дождаться, но к Константинополю Латвийская Православная церковь с соответствующим запросом так и не обратилась.

"De facto" сообщает, что на практике имя патриарха Русской Православной церкви Кирилла в храмах не забыто. Передача стала свидетелем того, что и сейчас как минимум в одной рижской церкви во время молитв упоминается патриарх Кирилл.

Возможность встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем I появилась две недели назад, когда он по приглашению президента Латвии посетил Ригу. Однако митрополит Рижский и всея Латвии Александр официально с патриархом Варфоломеем не встретился и отклонил приглашение на совместное богослужение.

Передача "De facto" направила Латвийской Православной церкви ряд вопросов, но получила категорический отказ в предоставлении ответов.

Служба государственной безопасности признала в передаче, что, по их информации, Латвийская Православная церковь соблюдает законы Латвии. Однако, учитывая тесную связь Русской Православной церкви с правящим режимом России и распространение кремлёвских нарративов, служба продолжает следить за деятельностью общины Латвийской Православной церкви.