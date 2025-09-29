Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийская Православная церковь до сих пор не попросила Константинополь признать её автономию - СМИ 3 663

Наша Латвия
Дата публикации: 29.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийская Православная церковь до сих пор не попросила Константинополь признать её автономию - СМИ
ФОТО: LETA

Три года спустя после принятия Сеймом закона, устанавливающего независимый статус Латвийской Православной церкви, он до сих пор не подтверждён канонически, и руководство церкви, по всей видимости, не проявляет интереса к такому признанию, сообщает передача "De facto" Латвийского телевидения, пишет ЛЕТА.

Передача напоминает, что Русская православная церковь полностью поддерживает вторжение своей страны в Украину и называет его святой войной с благородными целями. Латвийская Православная церковь, которая с советских времён находилась в юрисдикции Московского патриархата, после начала войны согласилась разорвать эту связь и поддержала принятые Сеймом поправки к закону, провозгласившие церковь независимой.

Для этого у Московского патриархата было запрошено признание самостоятельности Латвийской церкви, то есть выдача Томоса об автокефалии. Россия этого не сделала. Профессор факультета теологии Латвийского университета, специалист по истории церкви Валдис Тераудкалнс в передаче пояснил, что "в международной практике по каноническим правилам Православной церкви" необходимо получить положительный ответ либо от Москвы, либо от Константинополя.

От Москвы такого согласия можно и не дождаться, но к Константинополю Латвийская Православная церковь с соответствующим запросом так и не обратилась.

"De facto" сообщает, что на практике имя патриарха Русской Православной церкви Кирилла в храмах не забыто. Передача стала свидетелем того, что и сейчас как минимум в одной рижской церкви во время молитв упоминается патриарх Кирилл.

Возможность встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем I появилась две недели назад, когда он по приглашению президента Латвии посетил Ригу. Однако митрополит Рижский и всея Латвии Александр официально с патриархом Варфоломеем не встретился и отклонил приглашение на совместное богослужение.

Передача "De facto" направила Латвийской Православной церкви ряд вопросов, но получила категорический отказ в предоставлении ответов.

Служба государственной безопасности признала в передаче, что, по их информации, Латвийская Православная церковь соблюдает законы Латвии. Однако, учитывая тесную связь Русской Православной церкви с правящим режимом России и распространение кремлёвских нарративов, служба продолжает следить за деятельностью общины Латвийской Православной церкви.

×
Читайте нас также:
#религия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
6
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео