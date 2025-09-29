За семь месяцев этого года в местах размещения туристов в Латвии было обслужено 1,6 млн иностранных и местных гостей - на 5,1% больше, чем за первые семь месяцев 2024 года.

Некоторые эксперты полагают, что по итогам года будет поставлен рекорд, ведь еще не подсчитаны баскетбольные болельщики, заполонившие Ригу во время чемпионата Европы. Другие говорят, что на самом деле все плохо — иностранных гостей в июне и июле стало меньше.

В июле рост скромный

По данным Центрального статистического управления, в июле в местах размещения Латвии было обслужено 405 600 иностранных и местных гостей, что на 1,2% больше, чем в июле 2024 года. Гости провели в туристических объектах 741 900 ночей — на 3,2% больше, чем годом ранее. 235 100 человек, или 58% от общего числа гостей, приехали из-за рубежа, больше всего — 42 700 из Литвы.

Число гостей из Италии увеличилось на 25,2%, из Польши — на 17,3%. Наибольшая часть посетителей (55,7% иностранных и 19,1% местных) остановились в Риге, за ней следуют Юрмала (11,9% иностранных и 7,3% местных гостей).

В июле, по сравнению с июнем, число гостей выросло на 35,6%, а количество проведенных ими ночей — на 42,8%. В июле 58% всех обслуженных гостей — 235 100 человек — были иностранцами, что на 0,9% меньше, чем годом ранее. Но количество ночевок иностранных гостей увеличилось на 4,1% по сравнению с июлем прошлого года и составило 447 600. Средняя продолжительность пребывания иностранных гостей составила 1,9 ночи (в июле прошлого года — 1,8 ночи).

Рига забрала большую часть

Больше всего иностранных гостей прибыло из Литвы (42 700), Германии (28 200), Финляндии (27 200), Эстонии (26 400), Польши (11 600), Великобритании (9100), США (8900), Испании (8300), Швеции (7400) и Норвегии (5600).

Большинство иностранных гостей размещались в Риге — 55,7%, затем в Юрмале — 11,9%, в Лиепае — 4%, в Марупском и Вентспилсском краях — по 3,4%, в Сигулдском крае — 2,7%, в Лимбажском и Цесисском краях — по 2,6%.

В июле в местах размещения туристов обслужили 170 500 жителей Латвии, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Количество ночевок местных туристов составило 294 400, что на 1,7% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года. Средняя продолжительность пребывания местных гостей составила 1,7 ночи (в июле прошлого года — 1,8 ночи).

Больше всего жители Латвии размещались в Риге (19,1%), в Юрмале — 7,3%, в Цесисском крае — 5,5%, в Талсинском крае — 5,3%, в Лиепае — 4,8%, в Кулдигском крае — 4,5%, в Тукумском — 4,4%, в Лимбажском — 4,2%.

Средняя загрузка гостиниц и аналогичных средств размещения в Латвии в июле составила 60,9%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в июле 2024 года. В Риге этот показатель был 69,2% — на 1,1 процентного пункта меньше, чем год назад.

Туристы пошли на рекорд

«Этот год для туристической отрасли складывается очень успешно, и, скорее всего, за 12 месяцев в целом будет достигнуто самое большое количество туристов за последние десять лет», — так комментирует данные ЦСУ экономист Карлис Пургайлис.

По его словам, объем туристических потоков в Латвии в июле этого года достиг рекорда: за последние десять лет еще никогда в первые семь месяцев года не фиксировалось столько местных и иностранных путешественников.

Как поясняет Пургайлис, выросло именно число местных туристов, тогда как поток иностранных гостей в 2025 году по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года немного уменьшился - на 2100 человек. Изменился и «топ-3» иностранных туристов: если в 2024 году Латвию чаще всего посещали гости из Литвы, Эстонии и Германии, то в этом году первые три места занимают Литва, Германия и Финляндия. Таким образом, Эстония опустилась на четвертую позицию.

Экономист отмечает, что любимыми направлениями иностранных туристов остаются Рига и Юрмала, где они чаще всего и останавливаются на ночь. Превосходство этих городов по сравнению с другими регионами Латвии очень заметно, и число иностранных гостей за пределами Риги и Юрмалы все еще относительно невелико.

В Риге в первые семь месяцев этого года разместились 55,7% иностранных туристов, в Юрмале — 11,9%, а ближайший конкурент этих городов — Лиепая с лишь 4% ночующих гостей. Латвийцы же посещали регионы более равномерно: в Риге останавливались примерно 19% гостей, в Юрмале — 7%, в Цесисском крае — 5%, в Талсинском — 5%, а в Лиепае — 4,8%.

По словам Пургайлиса, если число иностранных туристов в первые семь месяцев года по сравнению с тем же периодом прошлого уменьшилось, то количество местных жителей, которые останавливались в туристических объектах, выросло на 4,3%.

Положительная тенденция

Экономист подчеркивает, что в целом наблюдается положительная тенденция — увеличивается и общее число ночевок туристов в латвийских местах размещения гостей. В июле этого года их было почти 742 тысячи, что на 3,2% больше, чем в том же месяце прошлого года. Растет и количество туристов, и число проведенных ими ночей.

Пургайлис также отмечает, что будет интересно посмотреть данные о туризме за август и сентябрь, поскольку ожидается, что чемпионат Европы по баскетболу в Риге окажет положительное влияние и поспособствует росту числа иностранных туристов.

Куда делись иностранцы

Не все, однако, в восторге от этой статистики. Количество иностранных туристов в Латвии в июне и июле этого года по сравнению с теми же месяцами прошлого года сократилось, отмечает президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Латвии (LVRA) Андрис Калниньш.

По его словам, спад фиксируется второй месяц подряд, что означает стагнацию потока иностранного туризма. Калниньш подчеркнул, что после чемпионата Европы по баскетболу «все будут вешать себе ордена и говорить об истории успеха», но, по его мнению, настоящее испытание начинается именно сейчас. «То, что мы пережили за две недели турнира, в других европейских столицах является повседневным явлением в течение всего года. Нам нужно продолжать работать, чтобы обеспечивать такой поток посетителей регулярно, а не раз в десять лет», — добавил глава ассоциации.

Он, правда, признал, что иностранные гости в Латвии остаются дольше - количество проведенных ночей увеличилось на 4,1%, однако число новых туристов не растет и новые рынки не открываются.

По словам Калниньша, задачей Латвийского агентства инвестиций и развития является привлечение новых туристов и новых рынков, а не представление обществу «позитивных» историй о более длительном пребывании туристов, умалчивая о том, что общий поток иностранных гостей сокращается.