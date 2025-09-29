Доцент Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA), композитор Эрик Эшенвалдс в открытом письме обвинил руководство в возможных конфликтах интересов и незаконных структурных изменениях, однако академия называет эти обвинения беспочвенными, пишет LETA.

В письме, адресованном министру культуры Агнесе Лаце (Прогрессивные), Эшенвалдс утверждает, что после вступления в должность нового ректора отбор сотрудников стал непрозрачным, проходил без открытых конкурсов, отдельным работникам необоснованно повышали зарплаты, а также нарушались принципы равных прав.

Государственная инспекция труда (ГИТ) начала административные дела о невыплаченной заработной плате, в которых Эшенвалдс также признан пострадавшим. По его словам, ему нанесён ущерб на «несколько сотен» евро, а с учётом других затронутых коллег сумма может достигать «нескольких десятков тысяч».

Он также заявляет, что проведённые летом прошлого года структурные изменения не соответствуют нормативным актам, включая принцип доброго управления. По его утверждению, должность проректора по финансам и развитию была создана и занята в нарушение установленного порядка — без участия Сената академии. На эту должность назначена бывшая гендиректор Государственной земельной службы Солвита Звидриня, что, по мнению Эшенвалдса, может указывать на личную заинтересованность, так как Звидриня ранее работала с нынешним членом совета JVLMA, бывшим министром культуры Хеленой Демаковой.

Эшенвалдс утверждает, что не получил запрошенные протоколы заседаний совета или их выписки за период, когда Звидриня была назначена проректором и проводились структурные изменения, что не позволило ему обжаловать эти решения в Академическом арбитраже. По его мнению, «избирательная выдача решений» не соответствует принципам прозрачности и доброго управления.

В письме также выражена обеспокоенность качеством обучения: в целях экономии в отдельных программах было сокращено количество контактных часов, что, по мнению Эшенвалдса, не соответствует аккредитованным учебным планам и может навредить репутации академии.

Он также считает, что совет академии не раз превышал свои полномочия, в том числе пытаясь влиять на направления и тематику научной деятельности, а также не обеспечивал прозрачности принятия решений.

Кроме того, по словам Эшенвалдса, внутренняя контрольная система фактически не работает. Он указывает, что юрист академии Давис Меднис, который одновременно является секретарём совета, также назначен ответственным лицом по приёму и рассмотрению сообщений от информаторов. Такая совмещённая должность, по мнению автора письма, создаёт конфликт интересов, так как Меднис сам участвовал в подготовке решений и ответов, упомянутых в письме, и присутствовал в процессе.

«Таким образом, внутренняя система информирования JVLMA не реализуется в соответствии с её заявленной целью, а напротив — используется для оправдания действий руководства», — считает Эшенвалдс.

Он призывает Министерство культуры провести проверку управления, правомерности и организации работы в JVLMA.

Академия отвергает обвинения, подчёркивая, что заявления, например, об увеличении количества нарушений, «не основаны на фактах». Как следует из ответа JVLMA агентству LETA, хотя в ГИТ поступали жалобы на академию, все административные дела были закрыты без применения наказаний.

После смены ректора в 2024 году был выявлен «существенный дефицит финансовых средств», поэтому были предприняты меры по сбалансированию бюджета — в том числе получена дополнительная дотация из госбюджета и снижены расходы на деятельность учреждения.

Подобные решения, как признаёт руководство, действительно затрагивают работников, но это не означает, что имели место нарушения прав или процедур.

По информации академии, все вопросы, заданные Эшенвалдсом, получили ответы. Также отмечается, что он не воспользовался защитой информатора, а лишь подал несколько заявлений.

«У Эрика Эшенвалдса, как и у любого опытного и творческого музыканта, есть своё мнение о том, как должно быть организовано функционирование академии и распределение бюджетных средств. Однако то, что предоставленные ему ответы не кажутся содержательно удовлетворительными, ещё не является основанием утверждать, что информация не была предоставлена», — указывает академия.

JVLMA подчёркивает, что соблюдает принцип равных прав как в отношении академических и административных сотрудников, так и студентов. Ключевые решения принимаются «демократическим путём» и согласовываются с Сенатом и Советом академии, с участием студенческого самоуправления. Большинство преподавателей поддерживают проведённые изменения и участвуют в улучшении педагогического и художественного уровня, заявляют в академии.

Как сообщалось ранее, смена руководства JVLMA произошла весной прошлого года после того, как бывший ректор Гунтарс Пранис ушёл в отставку под давлением общества на фоне скандала о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей. Его преемницей стала Илона Мейя.