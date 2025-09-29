Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ

Дата публикации: 29.09.2025
ФОТО: Valsts robežsardze

Работы по внедрению технологической инфраструктуры для охраны восточной границы страны идут по плану, заявил в понедельник в интервью ЛТВ председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (ЛГЦРТ) Гиртс Озолс.

Он отметил, что к настоящему моменту по проекту сделано достаточно много, в том числе завершено проектирование всего участка протяженностью более 450 км и уже ведутся работы на участке протяженностью более 200 км. В этом году в тестовом режиме планируется передать пограничной охране примерно треть, то есть участок длиной 150 км, а до конца следующего года внедрение инфраструктуры должно быть завершено.

При этом, по словам Озолса, основные сложности связаны с текущими повреждениями готовой инфраструктуры.

"Сложности заключаются в том, что построенная инфраструктура портится со стороны противника, но в значительной степени мы рассчитывали на это и создаем различные решения, чтобы повреждение этой инфраструктуры влекло как можно менее серьезные последствия", - сказал Озолс, пояснив, что ранее был поврежден забор - в нем были вырезаны отдельные участки или опрокинуты столбы, а сейчас фиксируются повреждения электрических распределителей или узлов передачи данных.

Как сообщалось, нелегальные мигранты против "высокотехнологичной инфраструктуры" действуют бесхитростно, но эффективно - берут поваленный ствол дерева и ломают им забор.

ЛГЦРТ внедряет технологическую инфраструктуру для охраны восточной границы страны протяженностью более 450 км, призванную обеспечить надзор за границей с помощью различных датчиков, систем видеонаблюдения и анализа данных.

Разработанное ЛГЦРТ технологическое решение служит расширением для физической инфраструктуры на границе и включает в себя оптоволоконные кабельные сети, сети электроснабжения, установку столбов видеонаблюдения технологические средства для передачи данных и мониторинга периметра и другую сопутствующую инфраструктуру, а также программное обеспечение, способное считывать данные датчиков. Проект софинансирует Евросоюз.

ЛГЦРТ реализует проект в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
