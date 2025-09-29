В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов

Дата публикации: 29.09.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

В зимний сезон на железнодорожном маршруте Рига–Царникава будут отменены несколько рейсов в выходные и некоторые в рабочие дни, сообщило агентству LETA АО Pasažieru vilciens (PV).

Поезд по маршруту Рига–Царникава будет курсировать по зимнему расписанию начиная с пятницы, 3 октября.

Как поясняют в PV, осенью, когда количество отдыхающих на Видземском побережье уменьшается, пассажиропоток на этом маршруте также снижается примерно на треть.

В связи с этим в зимнем расписании будут отменены несколько рейсов в выходные дни и некоторые в рабочие. В частности, по вечерам в выходные дни поезда будут курсировать один раз в час вместо двух, как это было ранее. Будут отменены рейсы из Риги в 15:08, 16:08, 17:08, 18:08 и 19:08, а также из Царникавы в 16:17, 17:17 и из Саулкрасты в 18:56, 19:56 и 20:56.

В рабочие дни будут отменены три рейса в каждом направлении — из Риги в 11:08, 13:08 и 17:18, а также из Царникавы в 12:17, 14:17 и 18:17.

Pasažieru vilciens был основан в 2001 году в результате выделения внутренних пассажирских перевозок из функций Latvijas dzelzceļš. Изначально PV на 100% принадлежал Latvijas dzelzceļš, однако в октябре 2008 года был преобразован в государственное предприятие.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
