Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда же, наконец, в Риге начнётся отопительный сезон? 1 1304

Наша Латвия
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда же, наконец, в Риге начнётся отопительный сезон?
ФОТО: pixabay

С 1 октября ООО «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) начнёт поэтапное подключение отопления, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова.

Многие дома начнут новый отопительный сезон с модернизированными теплотехническими системами – летом были установлены 410, а осенью планируется установка ещё 300 модернизированных блоков управления тепловыми узлами, которые позволяют дистанционно отслеживать и регулировать работу системы.

Все здания планируется подключить к отоплению в течение трёх дней, а конкретную дату для каждого дома жильцы смогут узнать в индивидуальном уведомлении в клиентском портале "e-parvaldnieks.lv" или в мобильном приложении.

В течение двух недель после подключения продолжатся работы по стабилизации отопительной системы – в это время проводится развоздушивание и устранение неисправностей в системах, которые были повреждены или нарушены из-за несанкционированных и неправильно проведённых летом ремонтных работ жильцов.

Если в доме отопление подключено, но радиаторы в квартире остаются холодными, RNP призывает жителей сообщать об этом, чтобы неисправности можно было оперативно устранить.

Решение о начале отопления в RNP принимается в соответствии с заранее установленными критериями – как минимум трое суток подряд температура воздуха не превышает +14 градусов и в какой-то момент опускается до +8, а также ожидается, что аналогичная или более холодная погода сохранится и в ближайшие трое суток.

Позже отопление будет подключено в реновированных домах – они дольше сохраняют тепло, поэтому отопительный сезон в них в целом короче и обходится жителям дешевле.

В домах, управляемых RNP, установлены автоматические тепловые узлы, и в тёплые осенние дни, когда температура воздуха превышает +12 градусов, отопление автоматически отключается. Таким образом, жителям не придётся оплачивать отопление, когда оно не требуется.

В этом году также модернизируются 710 тепловых узлов – они не только автоматически отключаются в тёплую погоду, но и позволяют дистанционно отслеживать и регулировать их работу, что обеспечивает более быструю реакцию и настройку.

Управляющая компания RNP принадлежит Рижской думе. В 2024 году её оборот составил 80,569 млн евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году, а прибыль достигла 9 млн евро. В RNP работает около 2000 человек, компания обслуживает около 3500 зданий.

×
Читайте нас также:
#отопление
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
1
2
2
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео