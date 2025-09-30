Многие дома начнут новый отопительный сезон с модернизированными теплотехническими системами – летом были установлены 410, а осенью планируется установка ещё 300 модернизированных блоков управления тепловыми узлами, которые позволяют дистанционно отслеживать и регулировать работу системы.

Все здания планируется подключить к отоплению в течение трёх дней, а конкретную дату для каждого дома жильцы смогут узнать в индивидуальном уведомлении в клиентском портале "e-parvaldnieks.lv" или в мобильном приложении.

В течение двух недель после подключения продолжатся работы по стабилизации отопительной системы – в это время проводится развоздушивание и устранение неисправностей в системах, которые были повреждены или нарушены из-за несанкционированных и неправильно проведённых летом ремонтных работ жильцов.

Если в доме отопление подключено, но радиаторы в квартире остаются холодными, RNP призывает жителей сообщать об этом, чтобы неисправности можно было оперативно устранить.

Решение о начале отопления в RNP принимается в соответствии с заранее установленными критериями – как минимум трое суток подряд температура воздуха не превышает +14 градусов и в какой-то момент опускается до +8, а также ожидается, что аналогичная или более холодная погода сохранится и в ближайшие трое суток.

Позже отопление будет подключено в реновированных домах – они дольше сохраняют тепло, поэтому отопительный сезон в них в целом короче и обходится жителям дешевле.

В домах, управляемых RNP, установлены автоматические тепловые узлы, и в тёплые осенние дни, когда температура воздуха превышает +12 градусов, отопление автоматически отключается. Таким образом, жителям не придётся оплачивать отопление, когда оно не требуется.

В этом году также модернизируются 710 тепловых узлов – они не только автоматически отключаются в тёплую погоду, но и позволяют дистанционно отслеживать и регулировать их работу, что обеспечивает более быструю реакцию и настройку.

Управляющая компания RNP принадлежит Рижской думе. В 2024 году её оборот составил 80,569 млн евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году, а прибыль достигла 9 млн евро. В RNP работает около 2000 человек, компания обслуживает около 3500 зданий.