Огласку получил случай в Лиепае, где, по словам местного жителя, сотрудник кебабной попытался сблизиться с его 11‑летней дочерью, а первоначальная реакция Государственной полиции не оправдала ожиданий отца, сообщает передача Bez Tabu ( ТВ3 ).

Лиепайский житель Янис рассказал, что его 11‑летняя дочь вместе с подругой пошла в закусочную «Pakistānas kebabs» в Лиепае за кебабом. По словам дочери, сотрудник заведения не только выдал еду, но и стал предлагать познакомиться ближе: он спросил возраст девочки, как её найти в соцсети «Snapchat», а также попросил номер телефона, — поведал Янис в программе «Bez Tabu», пересказывая слова дочери, когда она вернулась домой.

«У нас осталась подруга нашей дочери. Мы дали детям мелочь и разрешили прогуляться. Им захотелось поесть. В кебабной мужчина, отдавая кебаб, начал спрашивать у девочки, сколько ей лет. Она ответила, что 11. Затем последовал вопрос, можно ли дать «Snapchat», на что она сказала, что не пользуется им. Потом попросил номер телефона. Он заявил девочке, что ему 17 лет и что он хочет быть её лучшим другом. Мне эта «дружба» показалась подозрительной. Мужчина с бородой просит у девочки номер телефона и другие контакты — ясно, что это тревожный сигнал, что что‑то не так», - уверен Янис.

После того, как дочь рассказала о случившемся, Янис пошёл в кебабную и там встретил указанного работника. По словам отца, он хотел зафиксировать внешность на случай, если мужчина попытается скрыться, чтобы передать данные полиции.

Выяснилось, что работнику 20 лет, а не 17, как он говорил девочке. Иностранец находится в Латвии по учебе. Как рассказал Янис, работник сферы обслуживания не владеет государственным языком.

Оставшись в заведении, Янис позвонил в Государственную полицию. Прибывшие на место полицейские, по словам отца, не отреагировали так, как он ожидал.

«Сначала он (работник) по‑английски сказал не вызывать полицию, потому что у него будут проблемы. Я его не послушал. Приехала патрульная машина, я попросил, чтобы посмотрели его телефон — есть ли там контакты детей, видео или что‑то ещё, чтобы понять, «в чём дело». Полиция сказала, что дружить не запрещено», - вспоминает Янис.

Янис выразил мнение, что прибывшие полицейские недооценили серьёзность ситуации. Не проведя немедленного изъятия телефона для проверки как возможного носителя контактов с несовершеннолетними, полицейские, по его словам, дали бы подозреваемому время удалить доказательства, если таковые имелись.

«Было ощущение: ребёнок против мужчины. Но в таком случае, при подозрении на серьёзный инцидент, мнение ребёнка должно быть в приоритете, иначе дети вообще ничего не будут рассказывать нам. Полицейские были не готовы. Прокуратура надзирает за работой полиции. Средства на обучение выделяются. Нужно ввести курсы, где объясняют, как поступать, когда выявлено что‑то в отношении несовершеннолетних — что этому нужно уделять особое, глубокое внимание», - говорит обеспокоенный отец.

Позже Янис рассказал в соцсетях о подозрительном предложении поближе познакомиться, что вызвало широкий общественный резонанс.

Госполиция в Лиепае не смогла прокомментировать работу полицейских на месте инцидента, так как руководство сообщило программе, что не в курсе запроса Яниса на изъятие телефона для проверки.

Начата служебная проверка, получено объяснение от мужчины и изъяты записи с камер наблюдения заведения — записи без звука, но позволяющие сделать выводы о взаимодействии между мужчиной и ребёнком, сообщили в полиции.

Корреспондентам «Bez Tabu» также удалось связаться с менеджером конкретной кебабной в Лиепае. Менеджер заявил, что после публикаций Яниса в соцсетях заведение и его сотрудники подверглись со стороны части общества враждебным комментариям, а более агрессивные люди даже приходили с попытками расправиться с работником. По словам представителя заведения, обвинённый в навязчивости ребёнку сотрудник был уволен и в страхе уехал в Ригу; остальные иностранные работники выведены из публичного пространства в интересах их безопасности.

«Владелица — женщина, гражданка Норвегии. После этой истории она решила убрать всех иностранных сотрудников из Лиепаи из‑за общественного резонанса. Никто [иностранный] не будет работать на кассе, только местные. Иностранцы будут работать только на кухне, чтобы избежать конфликтов в будущем. После этой публикации в соцсетях про индусов, пакистанцев и всех приезжих говорят очень плохо. Сейчас нет доказательств, мы не знаем, что случилось. Поэтому, чтобы избежать проблем, владелица решила уволить работника. Мы не можем знать, какой он на самом деле. Нельзя говорить, что все латыши плохие. Так же нельзя говорить, что все люди других стран плохие. Если мы тут живём, мы должны уважать законы Латвии. Люди не должны публиковать это в соцсетях, обвиняя конкретного человека во всём. Все эти вещи нужно оставлять на усмотрение полиции», - уверен менеджер заведения.

Янис сказал, что полиция потребовала удалить запись из социальных сетей, чтобы она не разжигала вражду. Он подчеркнул, что не хотел подстёгивать ненависть и что сам не испытывает вражды к представителям других рас или национальностей.