В Месяц государственного языка — октябрь — и в Месяц патриотов — ноябрь — в общественном транспорте Риги и пассажирских поездах будет проходить акция по популяризации латышского языка, сообщили агентству ЛЕТА в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Акция проводится Рижской думой, предприятиями «Rīgas satiksme» и «Vivi» в сотрудничестве с Агентством латышского языка.

В октябре и ноябре на экранах общественного транспорта каждую неделю будут демонстрироваться новые анимации, созданные Бетией Якайте и Кристой Кристианой Межавилкой. Они будут обращаться к пассажирам с вопросами о латышском языке, превращая повседневные поездки в диалог как для взрослых, так и для молодёжи и детей.

В знак уважения к латышскому языку как единственному государственному языку Латвии 15 октября отмечается День государственного языка. Эта дата выбрана потому, что 15 октября 1998 года в 4-й статье Сатверсме была закреплена конституционная ценность государства.