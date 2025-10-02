Baltijas balss logotype
Ожидаются существенные изменения в выплатах пособий пенсионерам 1 1438

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ожидаются существенные изменения в выплатах пособий пенсионерам

Министерство благосостояния предложило внести поправки в Закон о пенсиях, касающиеся пособий на погребение. О том, что это за изменения, рассказал на телеканале TV24 министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК), пишет nra.lv.

По словам министра, речь идёт о технических поправках. «В публичном пространстве звучали высказывания о возможном введении потолка для пенсий, но мы начнём с пособий на погребение и пособий пережившему супругу, и это затронет только новых пенсионеров. Ранее такого потолка не было", – заявил министр благосостояния.

«Если умирает партнёр или супруг, то пособие на погребение выплачивается в размере двух пенсий этого пенсионера. Мы установили потолок пенсии – это будет 8700 евро, соответственно 17 000 евро будет потолок того, сколько можно получить на похороны», – пояснил Узулниекс.

Отметим, что по информации Государственного агентства социального страхования, одна из крупнейших пенсий в Латвии составляет 43 000 в месяц. Смерть такого пенсионера дорого обходится для госбюджета. Очевидно, что с целью экономии министр Узулниекс и решил ввести потолки на похоронные выплаты.

Также устанавливается лимит и для пособия пережившему супругу, которое выплачивается в течение полугода и будет составлять половину пенсии, но не более 4000 евро, добавил министр.

nra.lv

#пособие #пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    2-го октября

    Наконец-то мозги латышей стали приходить в порядок. Следующий шаг — а каким- аким чудом у человека пенсия получилась 43 тысячи евро в месяц? Не называйте этого человека, но покажите сам расчёт.

    33
    1

