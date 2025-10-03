Причин этому несколько, одна из которых - нехватка учителей, для которых латышский язык - родной. Подобная ситуация сложилась и в Рижской средней школе № 13, которую в этом учебном году возглавила Инна Бурова. Откровения бывшего учителя социальных знаний этой школы Эдвартса Крустса о том, что переход к единой школе в 13-й Рижской средней школе на практике не состоялся, вызвало бурные обсуждения в обществе. При этом школа и ранее не исчезала из новостных лент в связи с выборами директора. В прошлом году в конкурсе на эту должность претендовали пять кандидатов, и после собеседования с ними двое прошли в следующий тур: тогдашняя исполняющая обязанности директора Иева Маргарита Озола и заместитель директора Рижской государственной классической гимназии Инна Бурова. В следующий тур прошла только одна кандидатура - Инна Бурова. Она должна была занять эту должность ещё в прошлом году, но из-за громких возражений коллектива школы в самоуправлении начались проверки, и процесс затянулся. В конечном итоге нарушений выявлено не было, и Бурова была утверждена на должность.

Это вызвало недовольство в коллективе школы (уволились 14 учителей или даже больше) и и дискуссии в политических кругах (Инна - дочь политика Олега Бурова). Для обсуждения ситуации в школе Бурова была приглашена на заседание комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту. Когда депутат Рижской думы Юлия Степаненко заявила, что, по её мнению, в школе недружелюбная атмосфера, поскольку 14 учителей покинули школу, Бурова ответила, что всё с точностью до наоборот - атмосфера в школе хорошая. На вопрос, какие учителя-предметники уволились и сколько вакансий сейчас открыто, она ответила, что большинство учителей работают неполный рабочий день.