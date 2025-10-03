Baltijas balss logotype
«Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику 5 328

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2025
LETA
Изображение к статье: «Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику
ФОТО: Google Maps

Для трети бывших школ национальных меньшинств переход на латышский язык обучения оказался камнем преткновения, поскольку учащиеся не могут осваивать содержание учебной программы на латышском языке, пишет Diena.

Причин этому несколько, одна из которых - нехватка учителей, для которых латышский язык - родной. Подобная ситуация сложилась и в Рижской средней школе № 13, которую в этом учебном году возглавила Инна Бурова. Откровения бывшего учителя социальных знаний этой школы Эдвартса Крустса о том, что переход к единой школе в 13-й Рижской средней школе на практике не состоялся, вызвало бурные обсуждения в обществе. При этом школа и ранее не исчезала из новостных лент в связи с выборами директора. В прошлом году в конкурсе на эту должность претендовали пять кандидатов, и после собеседования с ними двое прошли в следующий тур: тогдашняя исполняющая обязанности директора Иева Маргарита Озола и заместитель директора Рижской государственной классической гимназии Инна Бурова. В следующий тур прошла только одна кандидатура - Инна Бурова. Она должна была занять эту должность ещё в прошлом году, но из-за громких возражений коллектива школы в самоуправлении начались проверки, и процесс затянулся. В конечном итоге нарушений выявлено не было, и Бурова была утверждена на должность.

Это вызвало недовольство в коллективе школы (уволились 14 учителей или даже больше) и и дискуссии в политических кругах (Инна - дочь политика Олега Бурова). Для обсуждения ситуации в школе Бурова была приглашена на заседание комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту. Когда депутат Рижской думы Юлия Степаненко заявила, что, по её мнению, в школе недружелюбная атмосфера, поскольку 14 учителей покинули школу, Бурова ответила, что всё с точностью до наоборот - атмосфера в школе хорошая. На вопрос, какие учителя-предметники уволились и сколько вакансий сейчас открыто, она ответила, что большинство учителей работают неполный рабочий день.

#образование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
1
0

Оставить комментарий

(5)
  • С
    Сарказм
    3-го октября

    "Дела в колxозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать – хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже."

    13
    3
  • пк
    полосатый конь
    Сарказм
    3-го октября

    Что тут скажешь ? Согласен. Евроколхоз уже не торт.

    2
    0
  • С
    Сарказм
    3-го октября

    "Дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать – хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже."

    7
    2
  • A
    Aleks
    3-го октября

    Странная семейка,однако..Папа призывал не праздновать День Победы,хотя как не ему быть в первых рядах?! Или его родственники,хоть и будучи евреями,воевали на другой стороне? Дочка из таких же Что писала-просто ужас для еврейского народа. Я б их и и оттуда выпер и в латыши не принял.Хотя есть место нацизма,где Бурова принимают с радостью.😈👽

    7
    4
  • З
    Злой
    3-го октября

    Смени имя, переобувшая!

    3
    3
Читать все комментарии

