Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему

Широкий резонанс вызвал случай, когда один отец опубликовал в социальных сетях фотографию гражданина Индии Гая Варуна Шармы, обвинив его в попытке домогательства к 11-летней девочке. Из-за этой публикации мужчина лишился работы и, опасаясь расправы, покинул Лиепаю. Хотя полиция пока не приняла решения по делу, сам мужчина отрицает обвинения, сообщает 360TV Ziņas.

Полиция попросила отца девочки удалить фотографию индийца из публикации, чтобы избежать излишней агрессии, но просьба осталась безрезультатной. Государственная инспекция по защите данных (ГИЗД) рекомендует самому Гаю Варуну Шарме обратиться к администратору платформы. Заместитель директора ГИЗД Ласма Дилба отмечает, что цель регламента по защите данных — сбалансировать свободу слова с правом человека на частную жизнь и защиту от клеветы.

«Было ли в данном случае действительно так важно публиковать фотографию этого человека? Я понимаю, что это крайне важно и значимо. И права ребёнка всегда должны быть на первом месте — в этом нет сомнений», — говорит она. Однако Дилба задаёт риторический вопрос: разве нельзя было достичь цели, просто указав в публикации, что «в таком-то месте сотрудники, возможно, домогаются несовершеннолетних», без размещения конкретного фото?

Любой человек, чьи данные были опубликованы в соцсетях без согласия, имеет право обратиться к администратору платформы.

Если это не помогает, можно обратиться в Государственную инспекцию по защите данных. Подобные жалобы не редкость — в прошлом году ГИЗД рассмотрела 912 жалоб от частных лиц. Больше всего — 204 — касались социальных сетей.

Тем не менее в подобных случаях запускается громоздкий механизм международного сотрудничества. ГИЗД взаимодействует не напрямую с «Facebook» или «Instagram», а с ирландским надзорным органом, поскольку крупные соцсети зарегистрированы в Европе именно в Ирландии.

Ласма Дилба поясняет: «Конечно, они работают, но, несомненно, расставляют приоритеты. И подобные индивидуальные споры не будут в приоритете для ни одного надзорного органа».

Рассмотрение одной такой жалобы на международном уровне может занять до полутора или даже двух лет. Это подчёркивает, насколько большая ответственность ложится на самих пользователей при публикации информации в соцсетях.

LA.lv

#права
Видео