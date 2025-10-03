Baltijas balss logotype
Ветер идет на Латвию - синоптики предупредили жителей

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ветер идет на Латвию - синоптики предупредили жителей
ФОТО: Unsplash

В субботу в Латвии немного увеличится скорость ветра, наиболее ветреным день будет в Курземе, прогнозируют синоптики.

Ближайшей ночью сохранится слабый ветер, существенных осадков не ожидается, местами образуется туман. Небо во многих местах будет ясным. Температура воздуха составит -1...+6 градусов.

Днем ожидается частично облачная погода, без осадков. В западных и центральных районах страны порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до +9...+13 градусов.

В Риге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Днем скорость южного, юго-восточного ветра в порывах увеличится до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +5 градусов, во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +12 градусов.

Оставить комментарий

