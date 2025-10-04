Еще вчера синоптики не прогнозировали осадки, но теперь ситуация изменилась.

В субботу днем в Латвии в основном будет сухо, а поздним вечером территории страны достигнет зона осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем кратковременный дождь возможен лишь в отдельных регионах. Будет дуть умеренный юго-восточный, восточный ветер, с середины дня на побережье Курземе - порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит +9...+13 градусов.

В Риге днем солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Температура воздуха не превысит +10...+12 градусов.