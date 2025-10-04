Baltijas balss logotype
Стало известно, что написано в засекреченном в Латвии «Пакете оборонной готовности» ЕС 3 1109

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Становление Pax Europeana началось, как водится, с заседаний чиновников...

Становление Pax Europeana началось, как водится, с заседаний чиновников...

ФОТО: пресс-фото

На минувшей неделе законодатели ЛР, участники Комиссии по европейским делам, собрались на заседание для обсуждения «Пакета оборонной готовности Омнибус», разработанного в Брюсселе.

Видимо, местным избирателям и налогоплательщикам знать о задумках Еврокомиссии не положено — потому мероприятие с участием министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные»), парламентского секретаря МИД Артема Уршульского, и еще присутствующих 9 чиновников и 15 — участвовавших удаленно, занесли в реестр «информации ограниченного доступа».

Ситуация не является мирной

Однако, для своих Евросоюз – вполне открыт. В частности, официальный сайт Europa.eu, докладывает нам о принятии в Страсбурге 17.06.2025 «оборонной готовности Омнибус» (в переводе с английского):

«Европа сталкивается с острой и растущей угрозой. Единственный способ обеспечить мир в Европе — это быть готовыми сдерживать тех, кто хочет причинить нам вред. Вооруженные конфликты высокой интенсивности вернулись в Европу, а международный порядок, установленный после Второй мировой войны и холодной войны, оказался под вопросом...»

Это, как говорится, в общем, а вот относительно конкретного противника:

«Хотя Союз не находится в состоянии войны, интенсивный конфликт на его границах и агрессивная позиция России означают, что Европа столкнулась с ситуацией, которая не является мирной, и наша безопасность и стремление построить будущее, свободное от принуждения и агрессии, не могут считаться само собой разумеющимися. Мы видели, как Россия превратила экспорт газа в оружие, что привело к неопределенности с поставками и резким скачкам цен, и как она преднамеренно наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Наша безопасность зависит от готовности как гражданских, так и военных сил. Согласно оценкам угроз, проведенным несколькими разведывательными службами ЕС, возможности России по производству военной техники значительно возросли, и у нее есть военный потенциал, позволяющий проверить единство государств Запада...»

Карета прошлого

Так-то оно так, но вот не очень вытанцовывается все это пресловутое единство Запада. Ибо экзистенциальная угроза от РФ, коей дышит «Омнибус», воспринимается, ну, где-то по широте от Финляндии до Болгарии, а вот на Кипре и Мальте, в Ирландии и Португалии — уже никак. Документ, скорее всего, явно сочиняли служащие откуда-то из бывшей страны соцлагеря, отсюда и его пафос. Ведь ту же самую внешнеполитическую службу ЕС захватила деятельная экс-премьерка Эстонии, Кая Каллас.

«Чтобы построить действительно независимую Европу, необходимо разработать новую форму Pax Europaea для XXI века – ту, которую будет формировать и которой будет управлять сама Европа», – постулирует документ из Страсбурга. «Омнибус» будет поддерживать усилия государств-членов по укреплению оборонно-промышленной базы и общей оборонной готовности и гибкости ЕС к 2030 году путем создания необходимых условий для первоочередных инвестиций в оборонный потенциал, обеспечения необходимой предсказуемости для промышленности и сокращения бюрократической волокиты. Масштаб необходимых усилий должен учитывать существенное и хроническое недоинвестирование в оборону за последние десятилетия и накопленный дефицит оборонных инвестиций в государствах-участниках».

Но, верно говорят — как корабль назовете, так оно и поплывет. Имя деревянной, конной, повозки, явно коррелирует со стагнирующим ВПК «Старого Света»!

Читайте нас также:
#минобороны
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • JB
    Janis Berzin
    5-го октября

    "независимую Европу, необходимо разработать новую форму Pax Europaea для XXI века" – четвертый Рейх, с кучей полуфашистских государств вместо одного нацистского? Кстати , Коля попал пальцем в небо - Фольксваген, Порш, Реейнметалл, Крупп, Сааб и прочие уже давно получают сверхприбыли на распиле военных бюджетов. Зачем продавать автомобили, если война прибыльнее, а подконтрольные политиканы её оформят?

    1
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го октября

    Мы видели, как Россия превратила экспорт газа в оружие, -- Увидеть это одно, а вот прочувствовать на собственных костях, это совершенно другое!

    60
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Mr.FGJCNJK
    4-го октября

    Сейчас "Алекс" проспится и нажмёт красный палец вниз! Да не согласен он!

    30
    4
Читать все комментарии

Видео