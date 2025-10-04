Видимо, местным избирателям и налогоплательщикам знать о задумках Еврокомиссии не положено — потому мероприятие с участием министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные»), парламентского секретаря МИД Артема Уршульского, и еще присутствующих 9 чиновников и 15 — участвовавших удаленно, занесли в реестр «информации ограниченного доступа».

Ситуация не является мирной

Однако, для своих Евросоюз – вполне открыт. В частности, официальный сайт Europa.eu, докладывает нам о принятии в Страсбурге 17.06.2025 «оборонной готовности Омнибус» (в переводе с английского):

«Европа сталкивается с острой и растущей угрозой. Единственный способ обеспечить мир в Европе — это быть готовыми сдерживать тех, кто хочет причинить нам вред. Вооруженные конфликты высокой интенсивности вернулись в Европу, а международный порядок, установленный после Второй мировой войны и холодной войны, оказался под вопросом...»

Это, как говорится, в общем, а вот относительно конкретного противника:

«Хотя Союз не находится в состоянии войны, интенсивный конфликт на его границах и агрессивная позиция России означают, что Европа столкнулась с ситуацией, которая не является мирной, и наша безопасность и стремление построить будущее, свободное от принуждения и агрессии, не могут считаться само собой разумеющимися. Мы видели, как Россия превратила экспорт газа в оружие, что привело к неопределенности с поставками и резким скачкам цен, и как она преднамеренно наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Наша безопасность зависит от готовности как гражданских, так и военных сил. Согласно оценкам угроз, проведенным несколькими разведывательными службами ЕС, возможности России по производству военной техники значительно возросли, и у нее есть военный потенциал, позволяющий проверить единство государств Запада...»

Карета прошлого

Так-то оно так, но вот не очень вытанцовывается все это пресловутое единство Запада. Ибо экзистенциальная угроза от РФ, коей дышит «Омнибус», воспринимается, ну, где-то по широте от Финляндии до Болгарии, а вот на Кипре и Мальте, в Ирландии и Португалии — уже никак. Документ, скорее всего, явно сочиняли служащие откуда-то из бывшей страны соцлагеря, отсюда и его пафос. Ведь ту же самую внешнеполитическую службу ЕС захватила деятельная экс-премьерка Эстонии, Кая Каллас.

«Чтобы построить действительно независимую Европу, необходимо разработать новую форму Pax Europaea для XXI века – ту, которую будет формировать и которой будет управлять сама Европа», – постулирует документ из Страсбурга. «Омнибус» будет поддерживать усилия государств-членов по укреплению оборонно-промышленной базы и общей оборонной готовности и гибкости ЕС к 2030 году путем создания необходимых условий для первоочередных инвестиций в оборонный потенциал, обеспечения необходимой предсказуемости для промышленности и сокращения бюрократической волокиты. Масштаб необходимых усилий должен учитывать существенное и хроническое недоинвестирование в оборону за последние десятилетия и накопленный дефицит оборонных инвестиций в государствах-участниках».

Но, верно говорят — как корабль назовете, так оно и поплывет. Имя деревянной, конной, повозки, явно коррелирует со стагнирующим ВПК «Старого Света»!