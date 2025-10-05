Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А разве это не взятка? В сети разгорелась горячая дискуссия о подаркам учителям 4 537

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: А разве это не взятка? В сети разгорелась горячая дискуссия о подаркам учителям

5 октября в Латвии отмечается День учителя. Его цель — почтить учителей, выразить признательность общества за их работу и подчеркнуть значение образования в развитии каждой страны. Это символическая возможность поблагодарить педагогов за их вклад в передачу знаний, формирование ценностей и создание общества будущего.

Нередко этот день вызывает дискуссии в обществе, в основном о значении подарков. Интересно читать дискуссии на эту тему, которые возникли в социальной сети «Thread».

@lelde пишет: «В принципе, я всегда была ЗА поздравления и подарки учителям. Я вижу в этом только положительное. До тех пор, пока я не вижу, как приносит воспитательнице огромный букет цветов и коробку конфет в День учителя, и возникает вопрос — каковы шансы, что учительница сможет остаться объективной по отношению к этому ребенку? Конфликт интересов. Индивидуальные подарки учителям, пожалуй, действительно следует запретить.

В комментариях все же преобладает мнение, что учителя невозможно подкупить цветами или подарками, характер представителей этой профессии выше этого, однако не все согласны с этим.

«Вы серьезно думаете, что из-за подаренных цветов и конфет учитель потеряет объективность? Из-за цветов и конфет???»

«Вы учитель? Если да, то я рекомендую сменить профессию, если нет, то у меня больше нет вопросов, потому что отношение не изменится из-за цветов и конфет. Отношение не изменится и в том случае, если не поздравить».

Свои размышления высказала и одна учительница: «У меня, по-видимому, другое мнение по этому поводу (как у учителя). Я воспринимаю все подарки/цветы скорее в целом, а не кто мне что принес... Конечно, это ни на 1% не заставило бы меня посмотреть на ребенка по-другому.

Одна женщина иронизирует: «Конечно, учителя записывают, кто что принес, в маленький черный блокнот. И если кто-то никогда ничего не дарит, то к нему относятся хуже всего. Ведь он не заслуживает хорошего отношения! Не знаю, откуда взялось мнение, что букет цветов и коробка конфет изменят отношение учителя к ребенку. Если учитель закрывает глаза на буллинг в классе, то не из-за подарков. Возможно, ей все равно – так, к сожалению, бывает.

Рисунок ребенка, сделанный специально для меня, гораздо ценнее цветов и конфет. Это дает пищу для размышлений».

Лайма категорична: «Подарки не нужны. Это с детства приучает к подкупу».

У Саниты есть воспоминания из школьных лет на эту тему: «Это мое детство — классный руководитель лучше относился к тем детям, чьи родители дарили лучшие подарки. Я, правда, не была среди них».

Одна из комментаторов сослалась на установленные KNAB границы: «В нашей культуре дарить цветы и сладости – это норма, способ выразить свое особое отношение и благодарность. KNAB: Подарок отличается от взятки мотивом и целью дарения. Даря подарок, даритель не ожидает ничего взамен. Однако подарок становится взяткой в тот момент, когда с его помощью пытаются извлечь выгоду или добиться благоприятного решения в интересах дающего или близкого к нему лица».

Читайте нас также:
#коррупция #подарки #школа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
1
0

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го октября

    Ну старшее поколение видимо ещё не забыло, с какими торбами в обоих руках, после окончания приёма врачи уходили домой и сейчас уходят, правда с одной торбой и в одной руке. То ли измельчал потенциальный больной, то ли резко излечился?

    9
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    Mr.FGJCNJK
    5-го октября

    И главный повар школьной столовой. Две окладистые сетки. Я часто дежурил в столовой и там нас строго предупреждали: "Аккуратно сортируйте котлеты. Надкусанные - в одно ведро, целые - в другое".

    На мой детский вопрос "А для кого?", ответ был "Для собачек".

    3
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    5-го октября

    Согласен с Санитой из статьи. Я тоже кое-что помню из своего детства на тему учителей и учеников. Например, в первом классе, к Дню учителя преподаватель младших классов объясняла своим ученикам: "Не надо нести цветы. Скажите своим родителям, что лучше хрусталь". 1980 год.

    3
    8
  • Е
    Ехидный
    5-го октября

    если цветы и конфеты учителю в праздиник это взятка , то подать женщине руку при выходе из машины это прямое изнасилование !!!!

    40
    11
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
«А это действительно твой счет?» На этой неделе у всех жителей Латвии начнут проверять банковские платежи
Изображение к статье: «А это действительно твой счет?» На этой неделе у всех жителей Латвии начнут проверять банковские платежи Эксклюзив!
Счета по-рижски: вода не течет, а деньги платить надо
Изображение к статье: Счета по-рижски: вода не течет, а деньги платить надо Эксклюзив!
Ждите перемен! Синоптики огласили прогноз погоды на начало недели в Латвии
Изображение к статье: Ждите перемен! Синоптики огласили прогноз погоды на начало недели в Латвии
Изображение к статье: Средний возраст жителей Латвии - 43,5 года
Средний возраст жителей Латвии - 43,5 года 173
Изображение к статье: Строитель из Курземе послушал внутренний голос и сорвал гигантский куш
Строитель из Курземе послушал внутренний голос и сорвал гигантский куш 2 309
Изображение к статье: Буллинг в школе. История одного подростка
Буллинг в школе. История одного подростка 297
Изображение к статье: Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине
Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине 1 216

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 11
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 26
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 24
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 25
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
В мире
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России 30
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 11
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео