За восемь месяцев этого года самоуправления выплатили жителям Латвии в виде жилищных пособий 30,6 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Больше всего пособий было выплачено в марте - на 4,86 млн евро.

В среднем жилищные пособия ежемесячно получали 33 432 человека. Наибольшее число получателей пособий было в марте - 36 763 человека.

Жилищное пособие является одним из двух основных видов социальной помощи, выплачиваемой из бюджетов самоуправлений.