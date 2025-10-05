Baltijas balss logotype
Самоуправления выплатили жилищные пособия на 30,6 млн евро

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2025
LETA
Изображение к статье: Самоуправления выплатили жилищные пособия на 30,6 млн евро

За восемь месяцев этого года самоуправления выплатили жителям Латвии в виде жилищных пособий 30,6 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Больше всего пособий было выплачено в марте - на 4,86 млн евро.

В среднем жилищные пособия ежемесячно получали 33 432 человека. Наибольшее число получателей пособий было в марте - 36 763 человека.

Жилищное пособие является одним из двух основных видов социальной помощи, выплачиваемой из бюджетов самоуправлений.

#пособие
