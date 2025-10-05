Средний возраст жителей Латвии в начале этого года составлял 43,5 года, что на три месяца больше, чем в начале 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний возраст женщин составлял 46,2 года, мужчин - 40,3 года.

В то же время медианный возраст был немного выше - 44 года, что столько же, как в начале 2024 года. Среди женщин медианный возраст составлял 48 лет, среди мужчин - 41 год. Медианный возраст - это показатель, при котором половина населения моложе (или того же возраста), а вторая половина - старше (или того же возраста).

Самый высокий показатель среднего возраста в начале этого года был в Краславском крае - 48,5 года, а самый низкий - в Марупском крае, где он составил 35,2 года. Самый высокий и низкий показатели медианного возраста также были в этих краях - соответственно 52 года и 37 лет.