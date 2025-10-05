Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учащимся из нелатышской среды по-прежнему трудно дается изучение латышского 5 436

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2025
LETA
Изображение к статье: Учащимся из нелатышской среды по-прежнему трудно дается изучение латышского

Часть школьников по-прежнему сталкивается с языковыми барьерами и нуждается в дополнительной поддержке, особенно учащиеся из семей, которые не говорят по-латышски, а также школьники, которые в повседневной жизни мало взаимодействуют со сверстниками, говорящими на латышском языке. К такому выводу пришла Государственная служба качества образования (ГСКО), проведя опрос среди учащихся 8-х классов.

В 2024/2025 учебном году по принципу случайной выборки было опрошено около 800 восьмиклассников, чтобы выяснить, как проходит переход на обучение только на латышском языке.

Более 90% учащихся в ходе опроса указали, что с переходом на "единую школу" их знания латышского языка немного или значительно улучшились.

Школьники отметили, что наибольшей поддержкой для них стали помощь педагогов, применяющих разнообразные методы обучения, специалистов по поддержке (логопедов, специальных педагогов и ассистентов учителей), а также новые словари и другие вспомогательные материалы и возможность получать консультации.

В то же время данные опроса показали, что значительная часть учащихся по-прежнему ощущает необходимость в дополнительной поддержке, что часто связано с участием семьи, друзей и внешкольной жизнью. Ученики, родители которых недостаточно хорошо владеют латышским языком, считают важной поддержкой уроки у частного преподавателя, кружки по интересам на латышском языке или помощь друзей. Также школьники осознают, что могли бы сами чаще читать книги, смотреть фильмы на латышском языке и дружить со сверстниками, которые хорошо знают язык.

Результаты опроса также показали, что, несмотря на рекомендации ГСКО и Министерства образования и науки не использовать автоматический перевод как основной метод при непонимании учеником материала на латышском языке, большинство учителей по-прежнему выбирают именно этот способ как первоочередное решение. Поэтому, как отмечает ГСКО, успех перехода на обучение только на латышском языке во многом зависит от того, насколько сами учителя уверены в эффективности выбранной формы поддержки, а также от ожиданий детей и их родителей. Кроме того, существует социальное давление и распространенное мнение, что перевод - самый быстрый и простой способ помочь ученикам.

Это третий и заключительный учебный год, когда в школах, реализующих программы основного образования нацменьшинств, осуществляется переход на обучение только на латышском языке.

Согласно отчету ГСКО о переходе на "единую школу" в 2024/2025 учебном году, в большинстве школ он проходит в соответствии с планом, однако у трети учебных заведений выявлены серьезные трудности. Главные проблемы в этих школах связаны с неспособностью руководства управлять изменениями, с недостаточной подготовкой педагогов к работе в лингвистически неоднородной среде, с нехваткой учителей и специалистов по поддержке, а также с недостаточным внедрением компетентностного подхода.

В 2024/2025 учебном году переход затронул 8299 учащихся, из них 289 обучаются в частных учебных заведениях, а 8010 - в муниципальных школах.

Читайте нас также:
#латышский язык #школа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • пк
    полосатый конь
    5-го октября

    Латышей можно понять, если не можешь сам поумнеть, можно попробовать оболванить всех остальных. Русских детей тоже можно понять. Тяжело упражняться в бесполезном.

    12
    1
  • Л
    Латтоптун
    5-го октября

    Одна и та же статья печатается 2 раза в неделю. Только слова местами переставляются.

    14
    2
  • З
    Злой
    5-го октября

    А, да, для дебилов из Нелпа, все всё смлтрят и трансляция из Валдая была интересна вы сволочи старые, идиоты, которые просто налоги наши тратите

    13
    2
  • З
    Злой
    5-го октября

    Ужас, я только что видел, как латыш в магазине Депо в Берги купил балон с сжиженным газом 50 литров , там же российский газ, как он посмел, куда смотрит на поглощающий бесполезно наши налоги сгб! Для бесполезного сгб- я при необходимости оплзнаю этого переобувшего латыша, контакт на бб!

    10
    2
  • З
    Злой
    5-го октября

    Скорее небо упадёт на землю, чем я буду в семье не на русском говорить!

    21
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
«А это действительно твой счет?» На этой неделе у всех жителей Латвии начнут проверять банковские платежи
Изображение к статье: «А это действительно твой счет?» На этой неделе у всех жителей Латвии начнут проверять банковские платежи Эксклюзив!
Счета по-рижски: вода не течет, а деньги платить надо
Изображение к статье: Счета по-рижски: вода не течет, а деньги платить надо Эксклюзив!
Ждите перемен! Синоптики огласили прогноз погоды на начало недели в Латвии
Изображение к статье: Ждите перемен! Синоптики огласили прогноз погоды на начало недели в Латвии
Изображение к статье: Средний возраст жителей Латвии - 43,5 года
Средний возраст жителей Латвии - 43,5 года 173
Изображение к статье: Строитель из Курземе послушал внутренний голос и сорвал гигантский куш
Строитель из Курземе послушал внутренний голос и сорвал гигантский куш 2 309
Изображение к статье: Буллинг в школе. История одного подростка
Буллинг в школе. История одного подростка 297
Изображение к статье: Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине
Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине 1 217

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 11
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 27
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 24
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 25
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
В мире
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России 30
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 11
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео