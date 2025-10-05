Часть школьников по-прежнему сталкивается с языковыми барьерами и нуждается в дополнительной поддержке, особенно учащиеся из семей, которые не говорят по-латышски, а также школьники, которые в повседневной жизни мало взаимодействуют со сверстниками, говорящими на латышском языке. К такому выводу пришла Государственная служба качества образования (ГСКО), проведя опрос среди учащихся 8-х классов.

В 2024/2025 учебном году по принципу случайной выборки было опрошено около 800 восьмиклассников, чтобы выяснить, как проходит переход на обучение только на латышском языке.

Более 90% учащихся в ходе опроса указали, что с переходом на "единую школу" их знания латышского языка немного или значительно улучшились.

Школьники отметили, что наибольшей поддержкой для них стали помощь педагогов, применяющих разнообразные методы обучения, специалистов по поддержке (логопедов, специальных педагогов и ассистентов учителей), а также новые словари и другие вспомогательные материалы и возможность получать консультации.

В то же время данные опроса показали, что значительная часть учащихся по-прежнему ощущает необходимость в дополнительной поддержке, что часто связано с участием семьи, друзей и внешкольной жизнью. Ученики, родители которых недостаточно хорошо владеют латышским языком, считают важной поддержкой уроки у частного преподавателя, кружки по интересам на латышском языке или помощь друзей. Также школьники осознают, что могли бы сами чаще читать книги, смотреть фильмы на латышском языке и дружить со сверстниками, которые хорошо знают язык.

Результаты опроса также показали, что, несмотря на рекомендации ГСКО и Министерства образования и науки не использовать автоматический перевод как основной метод при непонимании учеником материала на латышском языке, большинство учителей по-прежнему выбирают именно этот способ как первоочередное решение. Поэтому, как отмечает ГСКО, успех перехода на обучение только на латышском языке во многом зависит от того, насколько сами учителя уверены в эффективности выбранной формы поддержки, а также от ожиданий детей и их родителей. Кроме того, существует социальное давление и распространенное мнение, что перевод - самый быстрый и простой способ помочь ученикам.

Это третий и заключительный учебный год, когда в школах, реализующих программы основного образования нацменьшинств, осуществляется переход на обучение только на латышском языке.

Согласно отчету ГСКО о переходе на "единую школу" в 2024/2025 учебном году, в большинстве школ он проходит в соответствии с планом, однако у трети учебных заведений выявлены серьезные трудности. Главные проблемы в этих школах связаны с неспособностью руководства управлять изменениями, с недостаточной подготовкой педагогов к работе в лингвистически неоднородной среде, с нехваткой учителей и специалистов по поддержке, а также с недостаточным внедрением компетентностного подхода.

В 2024/2025 учебном году переход затронул 8299 учащихся, из них 289 обучаются в частных учебных заведениях, а 8010 - в муниципальных школах.