В Риге в первом полугодии на выплату социальных пособий было израсходовано 16,5 млн евро, что немного меньше половины средств, предусмотренных на эти цели в этом году, свидетельствуют данные департамента благосостояния Рижской думы.

3,43 млн евро из этой суммы направлены на поддержку жителей Украины.

В целом в 2025 году для выплаты социальных пособий предусмотрено 34,7 млн евро, из них 26,2 млн евро - для рижан, а 8,48 млн евро - для жителей Украины.

В первом полугодии 2025 года социальные пособия получили 23 164 человека, в том числе 19 474 жителя столицы и 3690 граждан Украины.

По сравнению с первым полугодием прошлого года общее число получателей социальных пособий сократилось на 2%, или на 456 человек, а объем финансирования для социальных пособий - на 5%, или на 835 тыс. евро.