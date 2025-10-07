Baltijas balss logotype
Половина молодых учителей Латвии может покинуть профессию в ближайшие пять лет 0 297

Наша Латвия
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Половина молодых учителей Латвии может покинуть профессию в ближайшие пять лет
ФОТО: Unsplash

Половина, или 53% новых учителей в Латвии в ближайшие пять лет могут покинуть профессию, свидетельствуют первые результаты цикла международного исследования образовательной среды "Talis 2024", пишет ЛЕТА.

Это самый высокий показатель среди стран ОЭСР. Такая тенденция характерна для всех стран Балтии – в Литве об этом сообщили 50% учителей младше 30 лет, в Эстонии – 49%.

Тем не менее исследование отмечает и несколько положительных тенденций в латвийском педагогическом сообществе. Однако значительная часть директоров школ указывает на нехватку педагогов, поэтому усилия по удержанию новых учителей в профессии будут продолжены.

Смена поколений в профессии учителя происходит медленно, показывают результаты исследования. В Латвии 62% учителей имеют стаж преподавания более 20 лет. Большинство педагогов находятся в предпенсионном возрасте или вскоре выйдут на пенсию.

В то же время молодых учителей – со стажем до пяти лет – всего 13%. Самая высокая доля молодых педагогов приходится на школы в крупных городах – 17%, самая низкая – в сельских школах (12%).

78% латвийских учителей, начавших работать в школах за последние пять лет, участвовали в формальных или неформальных программах ввода в профессию (индукционных программах). Это на 35 процентных пунктов больше, чем в 2018 году.

83% молодых учителей работают в школах, где предлагаются программы наставничества. Вместе с тем только у пятой части – 26% – новых учителей есть назначенный наставник. С 2018 года этот показатель вырос на 10 процентных пунктов.

В исследовании собраны мнения учителей и директоров школ о развитии профессии учителя, условиях труда, практике преподавания, использовании технологий и социально-эмоциональном обучении, а также о благополучии педагогов и их планах на будущее.

Четвёртый цикл исследования "TALIS 2024" проходил с 2021 по 2025 год, основной этап сбора данных состоялся весной прошлого года. В этом цикле внимание было сосредоточено на четырёх аспектах образования – разнообразии и равенстве, использовании технологий, социально-эмоциональном обучении и образовании в сфере устойчивого развития. Также рассматривались три крупные темы – обучение и развитие учителей, повседневная профессиональная практика и профессиональное самовосприятие, а также образовательная среда школ.

В целом в исследовании приняли участие 54 страны мира. Были опрошены учителя 7–9-х классов и их школьные директоры. От Латвии в исследовании участвовали 4088 учителей из 215 школ и 213 директоров школ.

Латвия участвует в этом исследовании с 2013 года.

#образование
