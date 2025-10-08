Baltijas balss logotype
Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
ФОТО: LETA

В среду в Латвии ожидается солнечная и тёплая погода, однако в Курземе, начиная с западной части, небо затянет облаками и пойдёт дождь, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют слабый южный ветер, который местами на побережье будет усиливаться в порывах до 15 метров в секунду.

Утром в отдельных районах сохранится туман. В течение дня температура воздуха поднимется до +11..+16 градусов.

В Риге ожидается солнечный день без осадков. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +15..+16 градусов.

С запада приближается атмосферный фронт, связанный с циклоном в Арктике.

#погода
Оставить комментарий

