В среду в Латвии ожидается солнечная и тёплая погода, однако в Курземе, начиная с западной части, небо затянет облаками и пойдёт дождь, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют слабый южный ветер, который местами на побережье будет усиливаться в порывах до 15 метров в секунду.

Утром в отдельных районах сохранится туман. В течение дня температура воздуха поднимется до +11..+16 градусов.

В Риге ожидается солнечный день без осадков. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +15..+16 градусов.

С запада приближается атмосферный фронт, связанный с циклоном в Арктике.