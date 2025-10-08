В ближайшие десять дней в Латвии временами будет идти дождь, а следующая неделя обещает быть прохладной, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

В четверг и пятницу местами пройдут дожди, в большинстве районов страны выглянет солнце, а максимальная температура воздуха составит +9..+15 градусов.

В субботу и воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдут кратковременные дожди, причём в воскресенье осадков будет больше. Ожидается порывистый северо-западный ветер — на побережье порывы до 19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +2..+9 градусов, на побережье — до +12 градусов; в субботу воздух прогреется до +9..+14 градусов, а воскресенье может быть на пару градусов прохладнее.

Ожидается, что на следующей неделе температура воздуха в основном не превысит +5..+10 градусов, а по ночам местами опустится ниже нуля. Часто будут наблюдаться осадки — преимущественно в виде дождя, но местами возможен также мокрый снег и град.