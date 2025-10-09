Омbudsмен Карина Палкова призывает Сейми Кабинет министров до конца этого года пересмотреть несоответствующие Конституции правовые нормы, в соответствии с которыми государство предоставляет социальную помощь жителям, сообщили в офисе омбудсмена.

Установленные омбудсменом в ходе проверки факты неадекватных, унизительных и неравных государственных социальных взносов для жителей, воспитывающих детей с тяжелой инвалидностью, свидетельствуют о том, что основные принципы и критерии, по которым государство предоставляет социальную поддержку жителям, не являются четкими, понятными и справедливыми.

Палкова отмечает, что уход за ребенком с тяжелой инвалидностью по своей сути является сложным, ответственным и эмоциональным потрясением в жизни, которое часто объективно не позволяет человеку выполнять оплачиваемую работу по своей профессии.

«Недопустимо, что в таких случаях взносы на пенсионное страхование не определяются на основе какого-либо конкретного метода расчета и данных, а являются результатом политического решения», – подчеркивает она и добавляет, что они не пересматривались уже почти 20 лет. «По сути, эти люди дважды страдают от несправедливости жизни», — считает Палкова.

В настоящее время для людей, получающих пособие на уход за ребенком-инвалидом, обязательные взносы в государственную систему социального страхования на пенсионное страхование составляют 20 % от 71,14 евро. Такой порядок нельзя считать справедливым и соответствующим человеческому достоинству, подчеркивает омбудсмен.

В то же время в Управлении омбудсмена отмечают, что граждане, ухаживающие за детьми с тяжелой инвалидностью, не являются единственной группой общества, за которую взносы на пенсионное страхование уплачиваются из государственного бюджета. К ним относятся также люди, которые получают вознаграждение за уход за приемным ребенком, за выполнение обязанностей приемной семьи, супруги военнослужащих, проходящих службу за границей, и другие.

Омбудсмен считает, что проблема заключается в том, что государственная поддержка определяется по разным принципам, и ее пересмотр носит ситуативный характер, учитывая текущие политические приоритеты или способность соответствующего ведомства лоббировать интересы конкретной группы.

По мнению Палковой, различия допустимы, но они должны быть последовательными, основанными на принципах справедливости и равенства перед законом. Она приходит к выводу, что в настоящее время государство не выполнило свою обязанность создать такую систему социального страхования, которая позволила бы людям эффективно реализовывать свои права.