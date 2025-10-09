«В масс-медиа об этом говорят все меньше. Уже у большой части политических «тяжеловесов» больше нет желания возиться с украинским вопросом», – говорит Улманис.

Господин Улманис с лета сего года осуществляет проект эвакуации солдат ВСУ с поля боя. «На двух автомашинах неотложной медицинской помощи, которые поставил фонд Ганта, везем раненых из пунктов стабилизации у фронта в большие больницы в городе Днепр. Обязанности шофера выполняют добровольцы из Латвии, в основном земессарги, которые на время выполнения задания находятся в подчинении военного мобильного госпиталя армии Украины».

Так, водитель Робертс вывез из боевой зоны 200 раненых. «Планируется, что этот проект сможем осуществлять до конца года, и, если удастся привлечь достаточно много денег, также в 2026 году».

По оценке волонтера, 80% раненых пострадали от дронов. «Стреляные раны есть менее чем у десятой части, и примерно столько же пострадали от минометов».