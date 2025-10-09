Baltijas balss logotype
Земесаргс Робертс вывез из боевой зоны 200 раненых солдат Украины 7 1124

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Земесаргс Робертс вывез из боевой зоны 200 раненых солдат Украины
ФОТО: LETA

«Украинская война стала фоновым шумом», – такое мнение высказал в Latvijas Avīze земессарг, полярный исследователь, альпинист и профессор Юрис Албертс Улманис.

«В масс-медиа об этом говорят все меньше. Уже у большой части политических «тяжеловесов» больше нет желания возиться с украинским вопросом», – говорит Улманис.

Господин Улманис с лета сего года осуществляет проект эвакуации солдат ВСУ с поля боя. «На двух автомашинах неотложной медицинской помощи, которые поставил фонд Ганта, везем раненых из пунктов стабилизации у фронта в большие больницы в городе Днепр. Обязанности шофера выполняют добровольцы из Латвии, в основном земессарги, которые на время выполнения задания находятся в подчинении военного мобильного госпиталя армии Украины».

Так, водитель Робертс вывез из боевой зоны 200 раненых. «Планируется, что этот проект сможем осуществлять до конца года, и, если удастся привлечь достаточно много денег, также в 2026 году».

По оценке волонтера, 80% раненых пострадали от дронов. «Стреляные раны есть менее чем у десятой части, и примерно столько же пострадали от минометов».

#война в украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • Л
    Латтоптун
    9-го октября

    Как там в наше время говорили: " Герой- штаны с дырой".

    0
    3
  • A
    Aleks
    9-го октября

    Робертсу бы лучше думать о Латвии и проблемах внутри страны и понимать ,кто враг ,а кто друг,а не думать об Украине и таскать украинских раненых,которых таскать должны сами украинцы.

    26
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го октября

    А где фактическое и реальное подтверждение данному вбросу? ВВ уже давно "инфопомойка" и практически все что здесь выдаётся либо ложь, либо пропаганда.

    35
    3
  • F
    FOXBAT
    9-го октября

    Жаль, что этого Робертса КИНЖАЛ не зацепил... Камикадзе... Им ведь не долго осталось...

    36
    9
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    FOXBAT
    9-го октября

    А вот Карлис, в отличии от Робертса совсем иначе "пристроился" в жизни. Он в робежсарги пошёл и только один раз прикрыв глаза на пару минут, тут же заработал 25 000 евро!

    15
    2
  • З
    Злой
    FOXBAT
    9-го октября

    Эх, тянут резину, видно и там экомия и расчехлить то что надо не хотят.

    1
    2
  • З
    Злой
    FOXBAT
    9-го октября

    А с другой стороны, про кинжал ещё не вечер.

    6
    4
Читать все комментарии

Видео