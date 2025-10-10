Baltijas balss logotype
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 14 9193

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?

74-летнего Григория Л., выдворенного из страны 2 октября, целую неделю безуспешно искали — и те, кто помогал ему выжить последние два года в Латвии, и те, кто должен был встретить его в России.

Казалось, человек просто исчез: по данным Пограничной службы, границу он так и не пересек.

Лишь в четверг стало известно, что Григорий находится в Даугавпилсе — в Центре размещения задержанных нелегальных иностранцев. Это закрытая территория, куда, оказывается, помещают и людей, ожидающих выезда из страны.

После потери вида на жительство в 2023 году Григорий лишился права на пенсию, регистрации места жительства и любую помощь от самоуправления. Все это время он жил только благодаря поддержке неравнодушных людей. Григорий проработал в Латвии десятки лет. Экзамен по государственному языку не сдал, родственников в Латвии не имеет, поэтому оформить временный ВНЖ не смог. Решился уехать в Россию, в которой никогда не был. Он приехал в Латвию из Украины. Просто взял в свое время российское гражданство.

2 октября его вывезли из Елгавы. В России уже ждали представители принимающей стороны, чтобы помочь с документами и восстановлением пенсии. Но Григорий не прибыл. Как рассказал депутат Елгавской думы Андрей Пагор, принимавший участие как в помощи Григорию, так и в его поисках, только сейчас выяснилось, что пожилого мужчину содержат в Даугавпилсском центре.

Проблема в том, что Центр не предоставляет информацию третьим лицам – только родственникам, которых у мужчины нет. Поэтому никто не знал, где он находится и когда будет доставлен к границе.

Теперь стало известно, что Григория должны вывезти через пункт пропуска у Пскова. Там его встретят, предоставят жилье и помогут восстановить документы и оформить пенсию.

«Но у меня остается один вопрос, — говорит Пагор. — Почему даже на этапе выдворения Центр или Управление по делам гражданства и миграции не могут напрямую связаться с принимающей стороной, чтобы избавить пожилого человека от лишних страданий?»

Видимо, по инструкции не положено.

Оставить комментарий

(14)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    10-го октября

    Приехал из Украины в Латвию, при этом взяв гражданство России и отработав в Латвии не один десяток лет, но язык на минимальну хотя бы категорию так и не выучил?.. А что он сразу в Россию не поехал тогда. Просто так паспорт России тоже не дадут, для этого что-то нужно было делать и концы пробивать,чтобы не бывая в России ни разу получить гражданство РФ. Жил в Латвии лучше бы тогда учил язык, за 20 лет уж точно выучил бы.. Не так прост этот старичок.

    9
    117
  • А
    Алекс
    Иннокентий Сидоров
    11-го октября

    Старичок взял гражданство раши,чтобы раньше настал срок получения пенсии.В раше тогда требовался меньший возраст для получения рашистской пенсии.Если бы не путлер с войной против Украины,Григорий жил бы здесь без проблем далее.Но путлер подложил свинью все гражданам раши,живущим в Латвии.

    5
    29
  • A
    Aleksandr
    10-го октября

    Из всех политиков в стране за судьбу человека поинтересовался только Андрей Пагор! Да, он сопредседатель РСЛ! И ББ стыдно было бы за то что они не указали партийную принадлежность Андрея! Ведь других политиков, и тех кто выступает против русского, указать не бояться. В Вот РСЛ указать бояться!

    105
    5
  • З
    Злой
    Aleksandr
    10-го октября

    Как видно, русский избиратель старается полизать одно место титульным и не голосует за русские партии, они голосуют за наци, за латвияс цельш, он старается не говорить на своём родном языке, ему бы лишь бы лизнуть, а вдруг примут к себе, русский латвии боится назвать своих детей русским именем, они выбирают Софию, Томаса, Элизабет и стесняются своих имён и фамилий, всем своим как бы говоря извините, дзинтарсы, так получилось вот такие родители у меня не сознательный, назвали не тем именем....

    30
    21
  • bt
    bory tschist
    10-го октября

    ворчливый дед-пердун, посмотрим как тебя будут, с духовым оркестром, выталкивать ...

    5
    99
  • З
    Злой
    bory tschist
    10-го октября

    Ты уже нашёл чертежи газенвагенов, думаю скоро вы и остальных в топку.

    35
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    bory tschist
    10-го октября

    Тебя недоумка латвия выпердула 20 лет назад на неметчину ( сам недоумок писал) Но тебе фашистские методы нравятся. Лавров jpg.

    18
    1
  • Д
    Дед
    bory tschist
    10-го октября

    Если речь обо мне, то не переживай! Я и гражданин, и языком владею так, что латышские суды от меня не знают как отмазаться. Меня этот латышский беспредел касается мало, потому как у моих детей с латышским языком проблем нет. Я ненавижу фашизм по определению, я ненавижу людей, которые считают себя лучше. только потому, что они какой то другой национальности. Я прикалываюсь над чинушами, с которыми вынужден общаться, когда они надувая щеки рассказывают мне, как должны общаться истинные граждане, а им на латышском объясняю закон о государственном языке, по которому они обязаны со мной общаться по русски.

    21
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    bory tschist
    11-го октября

    Когда у меня спрашивают, почему я не разговариваю на латышском, у меня только один ответ: - С меня вполне лостаточно, что я вас понимаю, того, что я пишу и читаю на латышском, а вот разговаривать с вами буду на русском, чтобы вы не забывали его звучание. А понимаете вы меня или нет, это уже ваша проблема.

    9
    1
  • Д
    Дед
    10-го октября

    Твари! Связаться не не могут, а не хотят, по причине особо острого желания поиздеваться над беспомощным человеком. У 74 летнего человека отобрали заработанную пенсию, жилье, фактически бросили умирать без средств к существованию от голода и болезней, только за то, что он не сдал их тупой язык. Это уже даже не фашисты, это дикари! Только за это проект Латвия должен быть закрыт!

    148
    6
  • З
    Злой
    Дед
    10-го октября

    Чувствуют безнаказанность и понимают, никто не поможет им, то, который орешками играет, не сунется, чубайсы с гайдарами так всё развалили что уйдёт век на восстановление мощи и уважения.

    33
    10
  • А
    Алекс
    Дед
    11-го октября

    Твой проект пора закрывать.Псков тебя ждёт

    2
    15
  • А
    Алекс
    Дед
    11-го октября

    Всех граждан Латвии,тошнящих на Латвию,надо заставить пройти детектор лжи с вопросами типа:их отношение к войне,развязанной путлером.Не прошедших детектор,нелояльных Латвии граждан -лишить гражданства Латвию и отправить в Псков.В Пскове будет союз бывших тошнотиков Латвии.

    2
    21
  • А
    Алекс
    Дед
    11-го октября

    Всех граждан Латвии,тошнящих на Латвию,надо заставить пройти детектор лжи с вопросами типа:их отношение к войне,развязанной путлером.Не прошедших детектор,нелояльных Латвии граждан -лишить гражданства Латвию и отправить в Псков.В Пскове будет союз бывших тошнотиков Латвии.

    1
    12
Читать все комментарии

