74-летнего Григория Л., выдворенного из страны 2 октября, целую неделю безуспешно искали — и те, кто помогал ему выжить последние два года в Латвии, и те, кто должен был встретить его в России.

Казалось, человек просто исчез: по данным Пограничной службы, границу он так и не пересек.

Лишь в четверг стало известно, что Григорий находится в Даугавпилсе — в Центре размещения задержанных нелегальных иностранцев. Это закрытая территория, куда, оказывается, помещают и людей, ожидающих выезда из страны.

После потери вида на жительство в 2023 году Григорий лишился права на пенсию, регистрации места жительства и любую помощь от самоуправления. Все это время он жил только благодаря поддержке неравнодушных людей. Григорий проработал в Латвии десятки лет. Экзамен по государственному языку не сдал, родственников в Латвии не имеет, поэтому оформить временный ВНЖ не смог. Решился уехать в Россию, в которой никогда не был. Он приехал в Латвию из Украины. Просто взял в свое время российское гражданство.

2 октября его вывезли из Елгавы. В России уже ждали представители принимающей стороны, чтобы помочь с документами и восстановлением пенсии. Но Григорий не прибыл. Как рассказал депутат Елгавской думы Андрей Пагор, принимавший участие как в помощи Григорию, так и в его поисках, только сейчас выяснилось, что пожилого мужчину содержат в Даугавпилсском центре.

Проблема в том, что Центр не предоставляет информацию третьим лицам – только родственникам, которых у мужчины нет. Поэтому никто не знал, где он находится и когда будет доставлен к границе.

Теперь стало известно, что Григория должны вывезти через пункт пропуска у Пскова. Там его встретят, предоставят жилье и помогут восстановить документы и оформить пенсию.

«Но у меня остается один вопрос, — говорит Пагор. — Почему даже на этапе выдворения Центр или Управление по делам гражданства и миграции не могут напрямую связаться с принимающей стороной, чтобы избавить пожилого человека от лишних страданий?»

Видимо, по инструкции не положено.