Какие профессии сейчас самые востребованные в Латвии и сколько платят

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Какие профессии сейчас самые востребованные в Латвии и сколько платят

Рынок труда в Латвии в последние годы пережил заметные колебания. После пандемии вакансий стало меньше — если в 2022 году работодатели размещали до 5000 объявлений в месяц, то сейчас их около 3000.

Эксперты отмечают, что спрос начал стабилизироваться, однако он всё ещё на треть ниже, чем до кризиса.

Снижение числа предложений связано не только с экономикой, но и с технологическими изменениями: компании активно внедряют автоматизацию и искусственный интеллект, сокращая потребность в рутинных работниках и создавая новые, более квалифицированные должности.

Самые высокие зарплаты предлагают программистам (от 2380 до 3700 евро), юристам (до 2700 евро) и строителям (около 2400 евро). Среди технических специалистов больше всего получают электрики и механики — до 2500 евро в месяц. Бухгалтеры и маркетологи зарабатывают около 1800–2000 евро, а работники торговли — 1000–1300 евро.

Больше всего вакансий сейчас в сфере обслуживания клиентов, продаж и логистики. В то же время растёт спрос на специалистов в финансах, строительстве и производстве, где средняя зарплата достигает 2000–2300 евро.

Эксперты отмечают, что прозрачность зарплат в объявлениях помогает кандидатам лучше ориентироваться на рынке и делает конкуренцию между работодателями более честной.

#рынок труда
Оставить комментарий

(4)

(4)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    13-го октября

    Вы тааак промываете головы..... Лгать то сами себе не устали!? Но больше рассмешило, какие профессии))))))) ВЫ ВИДИМО НЕ В КУРСЕ. НО ПРОМЫШЛЕННОСТИ В латвии УЖЕ НЕТ!!!!!

    45
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го октября

    Есть ложь, большая ложь и статистика. А в оценке зарплаты есть латвийская статистика, которая лживей всех статистик в мире. Даже я, основываясь на графике производства галош в Риге на фабрике "Метеор" в 80-х годах, могу написать вполне читабельно, как те галоши повлияли на "рост зарплат в 2025 году"...

    66
    6
  • lo gos
    lo gos
    12-го октября

    Минимальная заработная плата в Латвии на 2025 год составляет 740 евро в месяц (брутто). Засуньте в жопу себе вашу статистику, можете написать, что зарплата у всех по 100000, уровень жизни от этого не улучшится.

    92
    3
  • Д
    Дед
    12-го октября

    А можно мне в ту Латвию? Сколько не шли СВишек, не отзывается по этим объявлением никто.

    45
    2
Читать все комментарии

Видео