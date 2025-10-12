Рынок труда в Латвии в последние годы пережил заметные колебания. После пандемии вакансий стало меньше — если в 2022 году работодатели размещали до 5000 объявлений в месяц, то сейчас их около 3000.

Эксперты отмечают, что спрос начал стабилизироваться, однако он всё ещё на треть ниже, чем до кризиса.

Снижение числа предложений связано не только с экономикой, но и с технологическими изменениями: компании активно внедряют автоматизацию и искусственный интеллект, сокращая потребность в рутинных работниках и создавая новые, более квалифицированные должности.

Самые высокие зарплаты предлагают программистам (от 2380 до 3700 евро), юристам (до 2700 евро) и строителям (около 2400 евро). Среди технических специалистов больше всего получают электрики и механики — до 2500 евро в месяц. Бухгалтеры и маркетологи зарабатывают около 1800–2000 евро, а работники торговли — 1000–1300 евро.

Больше всего вакансий сейчас в сфере обслуживания клиентов, продаж и логистики. В то же время растёт спрос на специалистов в финансах, строительстве и производстве, где средняя зарплата достигает 2000–2300 евро.

Эксперты отмечают, что прозрачность зарплат в объявлениях помогает кандидатам лучше ориентироваться на рынке и делает конкуренцию между работодателями более честной.